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Back to (Successful Presentation) العرض التقديمي الناجح

Learner Reviews & Feedback for (Successful Presentation) العرض التقديمي الناجح by University of Colorado Boulder

4.8
stars
305 ratings
93 reviews

About the Course

يمكن لبعض أنواع التواصل إحداث تأثير يُبدع عرضًا تقديميًا مميزًا. حتى الخطاب القصير يمكنه أن يُحفز الأشخاص لتغيير المعتقدات التي عافى عليها الزمن أو اتخاذ الخطوات اللازمة، ويمكن أن تؤدي طريقة الحديث الإيجابية إلى تحويل شخص عادي إلى قائد.\n\n في هذه الدورة التدريبية، يقدم البروفيسور ويليام كوسكين سلسلة من الفيديوهات والتمارين العملية لكيفية مخاطبة الجمهور وتقديم العروض التقديمية بصورة ناجحة. تتألف الدورة التدريبية من أربعة موضوعات — التحكم في الخوف، وإبداع صيغة عرض مبتكرة، واستخدام اللغة الجسدية والشفهية، وكيفية توقع سريان الأمور في القاعة — بحيث تصبح قادرًا على اكتشاف قوتك الذاتية باعتبارك متحدثًا يستطيع تقديم عروض تقديمية رائعة. لا تعتمد العروض التقديمية الناجحة على الأسنان الناصعة أو الصوت الجهوري أو العدد الكبير من كاتبي النصوص. ولكن تعتمد بشكل كبير على نفس المهارات اللازمة للكتابة التجارية الناجحة وتصميم الجرافيك ألا وهي: الوضوح وحُسن تصميم العرض والمراجعة المتأنية. ولذلك تستهدف هذه الدورة التدريبية تمكينك من اكتشاف قوتك الداخلية فيما يتعلق بكونك متحدثًا ومن ثَمّ تقديمها للعالم. وبانتهاء هذه الدورة التدريبية، ومن خلال بعض التمارين، ستتمكن من المشاركة في أى فعالية وإدارة القاعة على النحو الذي تريد....

Top reviews

NN

May 4, 2020

تحتاج الدورة نوعا من التركيز على المفاتيح الأساسية والتي تخدمك عند عرض مشروع مميز تنطبق عليه جميع ماتعلمته خلال الدورة

MA

Aug 13, 2020

كانت دورة ثرية بالمعلومات المهمة والتي يحتاجها اي متحدث

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1 - 25 of 97 Reviews for (Successful Presentation) العرض التقديمي الناجح

By Maryam A

Aug 14, 2020

كانت دورة ثرية بالمعلومات المهمة والتي يحتاجها اي متحدث

By Najat

May 4, 2020

تحتاج الدورة نوعا من التركيز على المفاتيح الأساسية والتي تخدمك عند عرض مشروع مميز تنطبق عليه جميع ماتعلمته خلال الدورة

By Abdulla A A

Mar 20, 2019

دورة مميز جداً في تطوير اسلوب تقديم العرض التقديمي, وأسلوب المحاضر ممتع وفعال في إيصال المعلومة

By شريف ع ا

Apr 28, 2020

رائع جدا

اعمل في التدريب منذ 8 أعوام ولكن هذه الدورة اضافت لي الكثير

By علي س س م ا

Apr 30, 2019

كانتالدورة مدهشة ومثيرة

By Mohammed R s a

Aug 10, 2019

ب

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By Mohamad S

Aug 10, 2019

very useful course

By Dr A K

Aug 21, 2019

شكرا جزيلا

By Eisa J A B

Aug 9, 2019

شكرا

By Shamma

Aug 20, 2020

I love it

By Maged A

Jul 15, 2020

Thank you

By فهد ع س ا

May 30, 2020

شكرا لكم

By khaled s a B A

Nov 4, 2020

thanks

By FATEN A M E

Aug 21, 2020

رائع

By Mansour G A

Mar 19, 2020

t

By عبدالله ر ا

Feb 5, 2020

ب

By Hanan A a

Jul 15, 2020

شكرا لكم لقد كان الدكتور رائعا جدا

By Tahani A B

Sep 12, 2020

I enncourage every one to take it

By KHALEIFA A A

Jan 11, 2021

شكراً لكم على الدورة الجميلة

By Aisha A K A A

Jul 16, 2020

رائع واستفدت كثيرا شكرا لكم

By Muneera S A A

Apr 21, 2020

دورة رائعة شكرا لكم

By Adnan M A A

Apr 18, 2021

very professional

By Maryam A A

May 9, 2020

شكرا جزيلا لكم

By Mouza H A S

Jun 24, 2021

Thank you :)

By Ahmed S A B H A

Oct 12, 2020

many thanks

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