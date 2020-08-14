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May 4, 2020
تحتاج الدورة نوعا من التركيز على المفاتيح الأساسية والتي تخدمك عند عرض مشروع مميز تنطبق عليه جميع ماتعلمته خلال الدورة
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Aug 13, 2020
كانت دورة ثرية بالمعلومات المهمة والتي يحتاجها اي متحدث
By Maryam A•
Aug 14, 2020
كانت دورة ثرية بالمعلومات المهمة والتي يحتاجها اي متحدث
By Najat•
May 4, 2020
تحتاج الدورة نوعا من التركيز على المفاتيح الأساسية والتي تخدمك عند عرض مشروع مميز تنطبق عليه جميع ماتعلمته خلال الدورة
By Abdulla A A•
Mar 20, 2019
دورة مميز جداً في تطوير اسلوب تقديم العرض التقديمي, وأسلوب المحاضر ممتع وفعال في إيصال المعلومة
By شريف ع ا•
Apr 28, 2020
رائع جدا
اعمل في التدريب منذ 8 أعوام ولكن هذه الدورة اضافت لي الكثير
By علي س س م ا•
Apr 30, 2019
كانتالدورة مدهشة ومثيرة
By Mohammed R s a•
Aug 10, 2019
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و
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ي
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By Mohamad S•
Aug 10, 2019
very useful course
By Dr A K•
Aug 21, 2019
شكرا جزيلا
By Eisa J A B•
Aug 9, 2019
شكرا
By Shamma•
Aug 20, 2020
I love it
By Maged A•
Jul 15, 2020
Thank you
By فهد ع س ا•
May 30, 2020
شكرا لكم
By khaled s a B A•
Nov 4, 2020
thanks
By FATEN A M E•
Aug 21, 2020
رائع
By Mansour G A•
Mar 19, 2020
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By عبدالله ر ا•
Feb 5, 2020
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By Hanan A a•
Jul 15, 2020
شكرا لكم لقد كان الدكتور رائعا جدا
By Tahani A B•
Sep 12, 2020
I enncourage every one to take it
By KHALEIFA A A•
Jan 11, 2021
شكراً لكم على الدورة الجميلة
By Aisha A K A A•
Jul 16, 2020
رائع واستفدت كثيرا شكرا لكم
By Muneera S A A•
Apr 21, 2020
دورة رائعة شكرا لكم
By Adnan M A A•
Apr 18, 2021
very professional
By Maryam A A•
May 9, 2020
شكرا جزيلا لكم
By Mouza H A S•
Jun 24, 2021
Thank you :)
By Ahmed S A B H A•
Oct 12, 2020
many thanks