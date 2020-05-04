About this Course

27,583 recent views
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Beginner Level
Approx. 16 hours to complete
Arabic
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Beginner Level
Approx. 16 hours to complete
Arabic

Instructor

Offered by

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University of Colorado Boulder

Syllabus - What you will learn from this course

Content RatingThumbs Up99%(2,426 ratings)
Week
1

Week 1

3 hours to complete

البدء في مخاطبة الجمهور

3 hours to complete
10 videos (Total 35 min), 4 readings, 1 quiz
Week
2

Week 2

4 hours to complete

شكل العرض التقديمي الناجح

4 hours to complete
14 videos (Total 54 min), 4 readings, 2 quizzes
Week
3

Week 3

3 hours to complete

درِّب نفسك

3 hours to complete
10 videos (Total 45 min), 1 reading, 3 quizzes
Week
4

Week 4

6 hours to complete

اندمج مع العالم

6 hours to complete
10 videos (Total 39 min), 1 reading, 3 quizzes

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TOP REVIEWS FROM (SUCCESSFUL PRESENTATION) العرض التقديمي الناجح

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