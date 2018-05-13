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Learner Reviews & Feedback for 頑想學概率：機率二 (Probability (2)) by National Taiwan University

4.8
stars
78 ratings
17 reviews

About the Course

這是一個機率的入門課程，著重的是教授機率基本概念。另外我們的作業將搭配臺大電機系所開發的多人競技線上遊戲方式，讓同學在遊戲中快樂的學習，快速培養同學們對於機率的洞察力與應用能力。...
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1 - 17 of 17 Reviews for 頑想學概率：機率二 (Probability (2))

By 计耀辉

May 13, 2018

老师不仅是教课 也传授一下人生经验，对我这个初入社会的人很有帮助。自己做出来的题才算自己会的题，对此深有感触，上学时，有些题不会做看了答案，到考试时类似的题目却记不得怎么解。 也很感谢老师出了这些原创的题，让我在错了好几次情况下， 还不得不自己做。反思了自己，觉得自己毅力方面不是很好，对一件事三四次做不成的情况就想着放弃，或者想求助他人 。

By asdemon235b

Jun 2, 2017

对基本概率的理解更加深入了，但有些参数估计等期待有课程能够深入学习下！！！！！！

By John W

Nov 30, 2017

有点尴尬，上课都听得懂，课后做题有难度，感觉又回到学校的岁月。。。

By 黃健峯

Nov 30, 2017

Thanks for teacher's complete course of possibilities, it'll help me a lot in the future I think.

By elvis.hao

Jan 24, 2022

Great learning stuff, I enjoyed very much. Gracias!

By BokiDogy W

Jan 26, 2019

涉及到微积分的课程有些吃力了，但还是通过了，虽然我知道这只是概率的基础，加油！

By Sean H

Sep 4, 2017

非常充實的課程，尤其是從解答精心設計的題目中，對機率的概念會更加了解

By 胡齐琦

Aug 19, 2019

老师设置的题目极大提高了我对概率基本概念的理解

By xuji

Apr 25, 2020

great teacher

By Xiaoming J

Jun 15, 2017

老师上课很生动

By yan

Jul 11, 2019

bravo!

By Pao-yuan C

May 5, 2018

Bravo!

By magicly

Dec 3, 2019

有趣

By Xiangqi K

Jul 25, 2017

I don't know, just give it a high rank incase of other got better rank

By Hao-peng L

Aug 8, 2017

课程很好，叶老师讲课十分风趣，通过本门课程可以增加对概率论的理解，作业题存在难度，需要花时间但对加深理解有作用。非常感谢叶老师~

By Zong-Yue Y

Dec 28, 2017

nice course

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