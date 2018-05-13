By 计耀辉•
May 13, 2018
老师不仅是教课 也传授一下人生经验，对我这个初入社会的人很有帮助。自己做出来的题才算自己会的题，对此深有感触，上学时，有些题不会做看了答案，到考试时类似的题目却记不得怎么解。 也很感谢老师出了这些原创的题，让我在错了好几次情况下， 还不得不自己做。反思了自己，觉得自己毅力方面不是很好，对一件事三四次做不成的情况就想着放弃，或者想求助他人 。
By asdemon235b•
Jun 2, 2017
对基本概率的理解更加深入了，但有些参数估计等期待有课程能够深入学习下！！！！！！
By John W•
Nov 30, 2017
有点尴尬，上课都听得懂，课后做题有难度，感觉又回到学校的岁月。。。
By 黃健峯•
Nov 30, 2017
Thanks for teacher's complete course of possibilities, it'll help me a lot in the future I think.
ㄧ
By elvis.hao•
Jan 24, 2022
Great learning stuff, I enjoyed very much. Gracias!
By BokiDogy W•
Jan 26, 2019
涉及到微积分的课程有些吃力了，但还是通过了，虽然我知道这只是概率的基础，加油！
By Sean H•
Sep 4, 2017
非常充實的課程，尤其是從解答精心設計的題目中，對機率的概念會更加了解
By 胡齐琦•
Aug 19, 2019
老师设置的题目极大提高了我对概率基本概念的理解
By xuji•
Apr 25, 2020
great teacher
By Xiaoming J•
Jun 15, 2017
老师上课很生动
By yan•
Jul 11, 2019
bravo!
By Pao-yuan C•
May 5, 2018
Bravo!
By magicly•
Dec 3, 2019
有趣
By Xiangqi K•
Jul 25, 2017
I don't know, just give it a high rank incase of other got better rank
By Hao-peng L•
Aug 8, 2017
课程很好，叶老师讲课十分风趣，通过本门课程可以增加对概率论的理解，作业题存在难度，需要花时间但对加深理解有作用。非常感谢叶老师~
By Zong-Yue Y•
Dec 28, 2017
nice course