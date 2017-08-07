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National Taiwan University

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

1 hour to complete

Week 5

1 hour to complete
5 videos (Total 57 min), 2 readings, 1 quiz
Week
2

Week 2

3 hours to complete

WEEK 6

3 hours to complete
9 videos (Total 123 min)
Week
3

Week 3

2 hours to complete

WEEK 7

2 hours to complete
7 videos (Total 105 min)
Week
4

Week 4

2 hours to complete

WEEK 8

2 hours to complete
8 videos (Total 121 min)

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