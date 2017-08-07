這是一個機率的入門課程，著重的是教授機率基本概念。另外我們的作業將搭配臺大電機系所開發的多人競技線上遊戲方式，讓同學在遊戲中快樂的學習，快速培養同學們對於機率的洞察力與應用能力。
頑想學概率：機率二 (Probability (2))National Taiwan University
About this Course
Offered by
National Taiwan University
We firmly believe that open access to learning is a powerful socioeconomic equalizer. NTU is especially delighted to join other world-class universities on Coursera and to offer quality university courses to the Chinese-speaking population. We hope to transform the rich rewards of learning from a limited commodity to an experience available to all.
Syllabus - What you will learn from this course
Week 5
歡迎各位小夥伴加入「頑想學概率：機率二」！本課程延續「頑想學概率：機率一」，是前者的進階課程。在這一週我們將介紹專於於連續隨機變數的一個函數──機率密度函數 PDF ──並介紹連續機率分布。
WEEK 6
本週我們將延續上週還沒說完的連續機率分布，並介紹離散的隨機變數期望值。
WEEK 7
上週提到離散的隨機變數期望值，本週我們會談到離散的隨機變數期望值該怎麼算出來？在 7-2 和 7-3 我們會了解隨機變速的函數、條件的幾率分佈、和失憶性──之前我們有提到 Geometric Distribution 跟Exponential 都是失憶性的這種幾率分佈，那什麼叫失憶性 (Memoryless) 呢？
WEEK 8
前面幾個禮拜我們所考慮的問題都是只有一個隨機變數的狀況，這週我們要介紹聯合機率分布 (Joint probability distribution)、邊際機率分布 (Marginal probability distribution)，探討：如果有兩個隨機變數的話會有什麼不一樣的地方？期望值又是怎麼定義的？
Reviews
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TOP REVIEWS FROM 頑想學概率：機率二 (PROBABILITY (2))
课程很好，叶老师讲课十分风趣，通过本门课程可以增加对概率论的理解，作业题存在难度，需要花时间但对加深理解有作用。非常感谢叶老师~
Frequently Asked Questions
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