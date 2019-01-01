Learner Reviews & Feedback for إدارة المشتريات والعقود by Alfaisal University | KLD
About the Course
إدارة المشتريات (Procurement Management) من أكثر الإدارات أهمية في جميع الشركات، إذ يقوم نجاح الشركات عليها، فهي الإدارة المسؤولة عن توفير الاحتياجات من مواد خام وبضائع ومهمات لازمة لعمليات التشغيل التي على أساسها يتم الإنتاج، وتتولى هذه الإدارة البحث عن أفضل الموردين من حيث الجودة والالتزام بالتسليم في المواعيد المحددة، وذلك لضمان ظهور منتج ذي جودة عالية والانتهاء منه في الوقت المحدد لتسليمه إلى العملاء.
هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها.
إذا كنت من المهتمين بفهم إدارة المشتريات والعقود، أو كان مجال عملك يتطلب توظيف ذلك في سياق عملك، فهذه الدورة ستكون مثالية لإغناء خبرتك وتطوير مهاراتك بشكل فعال ومؤثر.
حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: شرح العوامل المساعدة على إجراء عملية الشراء بالسعر المناسب وفي الوقت المحدد، فهم مُحددات عمليات الشراء، شرح المقصود بمفهوم إدارة المشتريات....