إدارة المشتريات (Procurement Management) من أكثر الإدارات أهمية في جميع الشركات، إذ يقوم نجاح الشركات عليها، فهي الإدارة المسؤولة عن توفير الاحتياجات من مواد خام وبضائع ومهمات لازمة لعمليات التشغيل التي على أساسها يتم الإنتاج، وتتولى هذه الإدارة البحث عن أفضل الموردين من حيث الجودة والالتزام بالتسليم في المواعيد المحددة، وذلك لضمان ظهور منتج ذي جودة عالية والانتهاء منه في الوقت المحدد لتسليمه إلى العملاء.
إدارة المشتريات والعقودAlfaisal University | KLD
About this Course
خبرة في أساسيات الإدارة
What you will learn
شرح المقصود بمفهوم إدارة المشتريات
فهم مُحددات عمليات الشراء
شرح العوامل المساعدة على إجراء عملية الشراء بالسعر المناسب وفي الوقت المحدد
فهم أنواع العقود وكيفية إدارتها
Skills you will gain
- إدارة المشتريات
- إدارة العقود
خبرة في أساسيات الإدارة
Offered by
Alfaisal University | KLD
أُنْشِئَتْ جامعة الفيصل في العام 2002م بمبادرةٍ من مؤسسة الملك فيصل الخيرية الرائدة بمبادراتها التي تتجاوز مفهوم العمل الخيري التقليدي، كأول جامعةٍ أهلية غير ربحية بالمملكة العربية السعودية تلتزم بالمعايير العالمية للجودة وتتميز بإهتمامها بالطالب والبحث العلمي. ويدفع الفيصل لتحقيق التميز والنجاح مجلس أمنائها الذي يمثله مؤسسون محليون وعالميون ملتزمون تماماً برسالة الجامعة. بدأت جامعة الفيصل مسيرتها بخمسة كليات هي الأعمال والهندسة والطب والصيدلة والعلوم، تقدم برامج تعليمية عالمية المستوى والجودة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا لصفوةٍ من الطلاب المتفوقين من الجنسين، كما تعطي الجامعة الفرصة للسعوديين وغير السعوديين للإلتحاق بها. وتضع جامعة الفيصل طلابها على أعتاب النجاح من خلال البرامج التي تقدمها والتي تهتم بتزويد الدارسين بقواعد وأسس متينة من المهارات والمعرفة ترتكز على مناهج دراسية اختيرت بعناية فائقة لتلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع وسوق العمل. لذا فنحن مطمئنون تماماً لنجاح خريجينا الذين ينتظرهم مستقبل مهني حافل بالإنجاز والنجاح حيث تركز مناهجنا التعليمية ومنذ أول يومٍ للطالب بالجامعة على ربط كل خطوة تعليمية بالممارسة العملية.
Syllabus - What you will learn from this course
إدارة المشتريات والعقود
ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: شرح العوامل المساعدة على إجراء عملية الشراء بالسعر المناسب وفي الوقت المحدد، فهم مُحددات عمليات الشراء، شرح المقصود بمفهوم إدارة المشتريات.
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