Learner Reviews & Feedback for مهارات البيع الاحترافية | Professional Selling Skills by Alfaisal University | KLD
About the Course
(تهانينا، لقد تم إغلاق الصفقة)، (مبروك، لقد تم توقيع العقد)....
هذه الجمل من أكثر الجمل التي يسعى موظفو المبيعات إلى سماعها، فهي تعني لهم الكثير في عالم المبيعات المليء بالمنافسة، وتعني بأنهم تفوقوا على غيرهم من المنافسين في إقناع العميل بشراء منتجهم، وأنهم كانوا الأقدر على التعامل مع العميل ومعرفة احتياجاته وكسب ثقته، وهذا إن دلّ على شيءٍ فإنما يدل على امتلاك هؤلاء الموظفين لمهارات البيع المحترفة التي سيتم تناولها في هذه الدورة التدريبية.
تهدف هذه الدورة التدريبية إلى تزويد المتدربين بأهم المهارات التي يحتاجها موظفو المبيعات لإغلاق المزيد من الصفقات وزيادة مبيعاتهم، ومن هذه المهارات: كيفية التعامل مع الشخصيات المختلفة للعملاء، وبناء الثقة معهم، وتجاوز اعتراضاتهم من خلال التفاوض الرابح، بالإضافة إلى تعريفهم بأهمية مهارات التواصل مع العملاء وطرح الأسئلة المناسبة عليهم كي يتمكنوا من تحديد احتياجاتهم.
هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها، وهي تتكون من 4 محاور رئيسية يتضمنها عدد من التقييمات للتأكد من مدى فهم المتدربين للمواضيع المطروحة.
إذا كنت من المهتمين بإتقان مهارات البيع الاحترافية أو كان مجال عملك يتطلب إتقان تلك المهارات وتوظيفها في سياق عملك، فهذه الدورة ستكون مثالية لإغناء خبرتك وتطوير مهاراتك في ذلك بشكل فعال ومؤثر.
حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: فهم تطبيق القواعد الذهبية التي تساهم في إنجاح عملية البيع، شرح استخدام أساليب المتابعة وخدمة ما بعد البيع لضمان ولاء العملاء، فهم تحليل المؤشرات التي تدفع العملاء إلى إغلاق الصفقة وتحولها إلى بيع، شرح تعدد أنماط التفاوض وعناصر الإقناع لتحقيق الربح لكل من الطرفين، شرح تعدد أساليب التعامل مع اعتراضات العملاء، شرح مزايا المنتجات وتحوّلها إلى فوائد، فهم التفريق بين أنواع الأسئلة التي يمكن طرحها على العملاء لتحديد احتياجاتهم، شرح تطبيق مهارات التواصل اللازمة لتحقيق انطباع أولي جيد وبناء الثقة مع العملاء، شرح تحديد الاختلافات بين الأنماط الشخصية للعملاء وكيفية التعامل مع كل شخصية، شرح الفرق بين الحاجة والدافع لدى العملاء عند الشراء....