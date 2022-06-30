About this Course

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Beginner Level

هذا البرنامج مصمم لكل من يرغب بالعمل في مجال المبيعات، أو أي شخص يعمل في هذا المجال ويريد تطوير مهاراته.

Approx. 4 hours to complete
Arabic

What you will learn

  • مقدمة في البيع

  • أنواع العملاء

  • خطوات البيع

  • قواعد ذهبية للبيع الناجح

Skills you will gain

  • التفاوض
  • تحديد احتياجات العملاء
  • التعامل مع أنماط الشخصيات المختلفة
  • الإغلاق
  • الاتصال والتواصل
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Beginner Level

هذا البرنامج مصمم لكل من يرغب بالعمل في مجال المبيعات، أو أي شخص يعمل في هذا المجال ويريد تطوير مهاراته.

Approx. 4 hours to complete
Arabic

Instructors

Offered by

Placeholder

Alfaisal University | KLD

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

1 hour to complete

مقدمة عن البيع

1 hour to complete
4 videos (Total 17 min), 1 reading, 3 quizzes
Week
2

Week 2

1 hour to complete

مهارات الاتصال والتواصل الفعال

1 hour to complete
3 videos (Total 13 min)
Week
3

Week 3

2 hours to complete

خطوات البيع الاحترافية

2 hours to complete
12 videos (Total 60 min), 1 reading, 13 quizzes
Week
4

Week 4

1 hour to complete

قواعد ذهبية لإنجاح عملية البيع

1 hour to complete
3 videos (Total 14 min), 1 reading, 4 quizzes

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