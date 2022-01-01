Learner Reviews & Feedback for التخطيط للمشروع: وضع كل شيء معًا by Google
About the Course
هذه هي الدورة التدريبية الثالثة في برنامج شهادة إدارة المشروعات من Google. تستكشف هذه الدورة كيفية رسم مشروع في المرحلة الثانية من دورة حياة المشروع: مرحلة التخطيط للمشروع. ستفحص المكونات الرئيسية لخطة المشروع، وكيفية عمل تقديرات زمنية دقيقة، وكيفية تعيين المعالم الرئيسية. بعد ذلك، سوف تتعلم كيفية إنشاء وإدارة الميزانية وكيفية القيام بعمليات الشراء. بعد ذلك، سوف تكتشف الأدوات التي يمكن أن تساعدك في تحديد وإدارة أنواع مختلفة من المخاطر وكيفية استخدام خطة إدارة المخاطر للوصول إلى المخاطر وحلها. أخيرًا، سوف تستكشف كيفية صياغة وإدارة خطة تواصل وكيفية تنظيم وثائق المشروع. سيستمر مديرو مشروعات Google الحاليون في إرشادك وتزويدك بأساليب عملية لإنجاز هذه المهام مع عرض لك أفضل أدوات إدارة المشروع والموارد للوظيفة الحالية.
يجب أن يكون المتعلمون الذين يكملون هذا البرنامج مجهزين للتقدم لوظائف المستوى التمهيدي كمديري المشروعات. لا تلزم خبرة سابقة.
بنهاية هذه الدورة، ستكون قادرًا على:
- وصف مكونات مرحلة تخطيط المشروع وأهميتها.
- شرح سبب أهمية المعالم الرئيسية وكيفية تحديدها.
- عمل تقديرات زمنية دقيقة ووصف أساليب الحصول عليها من أعضاء الفريق.
- تحديد الأدوات وأفضل الممارسات لبناء خطة المشروع وخطة إدارة المخاطر.
- وصف كيفية تقدير الميزانية وتتبعها والمحافظة عليها.
اشرح عملية الشراء وحدد وثائق الشراء الرئيسية.
- وضع خطة تواصل بسيطة وشرح كيفية إدارتها.
- شرح سبب أهمية المعالم الرئيسية وكيفية تحديدها.
- اشرح سبب أهمية خطة المشروع والمكونات التي تحتوي عليها.
- عمل تقديرات زمنية دقيقة ووصف أساليب الحصول عليها من أعضاء الفريق....