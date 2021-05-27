Learner Reviews & Feedback for Управление рисками проекта и изменениями by University of California, Irvine
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About the Course
Этот курс поможет вам эффективно управлять проектными рисками посредством выявления и анализа неизбежных изменений объема работ по проекту и целей проекта, а также информационного взаимодействия по вопросам таких изменений. Вы узнаете и отработаете на практике элементы, необходимые для оценки и отчетности в части, касающейся содержания, графика и эффективности затрат проекта. Вы вооружитесь инструментами для управления изменениями, которые позволили бы свести к минимуму воздействие на вашу команду и другие заинтересованные стороны проекта.
По завершении этого курса вы сможете:
1. Определять составляющие плана управления коммуникацией.
2. Понимать важность каналов коммуникации.
3. Определять основные элементы, необходимые для оценки и отчетности в части, касающейся содержания, графика и эффективности затрат проекта.
4. Выявлять события риска применительно к проекту.
5. Ранжировать выявленные риски по приоритету.
6. Разрабатывать ответные меры в отношении наиболее значимых рисков.
7. Выявлять и анализировать изменения в объеме работ по проекту.
8. Пояснять причины и последствия изменений в проекте.
9. Определять цель проведения разбора накопленного опыта....
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