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Back to Управление рисками проекта и изменениями

Learner Reviews & Feedback for Управление рисками проекта и изменениями by University of California, Irvine

5.0
stars
22 ratings
3 reviews

About the Course

Этот курс поможет вам эффективно управлять проектными рисками посредством выявления и анализа неизбежных изменений объема работ по проекту и целей проекта, а также информационного взаимодействия по вопросам таких изменений. Вы узнаете и отработаете на практике элементы, необходимые для оценки и отчетности в части, касающейся содержания, графика и эффективности затрат проекта. Вы вооружитесь инструментами для управления изменениями, которые позволили бы свести к минимуму воздействие на вашу команду и другие заинтересованные стороны проекта. По завершении этого курса вы сможете: 1. Определять составляющие плана управления коммуникацией. 2. Понимать важность каналов коммуникации. 3. Определять основные элементы, необходимые для оценки и отчетности в части, касающейся содержания, графика и эффективности затрат проекта. 4. Выявлять события риска применительно к проекту. 5. Ранжировать выявленные риски по приоритету. 6. Разрабатывать ответные меры в отношении наиболее значимых рисков. 7. Выявлять и анализировать изменения в объеме работ по проекту. 8. Пояснять причины и последствия изменений в проекте. 9. Определять цель проведения разбора накопленного опыта....
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1 - 3 of 3 Reviews for Управление рисками проекта и изменениями

By Максимов М А

May 27, 2021

Шикарно, спасибо!

By Анастасия В Н

Sep 4, 2021

Хороший курс

By Valentina S

Apr 6, 2022

good course

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