يعاني الكثير من الخوف عند مخاطبة الجمهور (Public Speaking) أو الحديث في اللقاءات العامة مثل المحاضرات والندوات، تلك المشكلة تجعل الشخص عاجزاً عن التواصل مع الآخرين لنقل وعرض الأفكار عليهم، قد يحدث ذلك أيضاً في مجال العمل بين المديرين والموظفين أو بين الأساتذة والطلاب في المؤسسات التعليمية، وتكون المحصلة في النهاية هي سوء الفهم والتطبيق الخاطئ للأفكار والتعليمات، وخسائر على المستوى الشخصي والمهني.
مهارة مخاطبة الجمهور | Public Speaking SkillsAlfaisal University | KLD
About this Course
خبرة في مجال مهارات التواصل والمخاطبة
Skills you will gain
- مهارات مخاطبة الجمهور
- مهارات التواصل
خبرة في مجال مهارات التواصل والمخاطبة
Offered by
Alfaisal University | KLD
أُنْشِئَتْ جامعة الفيصل في العام 2002م بمبادرةٍ من مؤسسة الملك فيصل الخيرية الرائدة بمبادراتها التي تتجاوز مفهوم العمل الخيري التقليدي، كأول جامعةٍ أهلية غير ربحية بالمملكة العربية السعودية تلتزم بالمعايير العالمية للجودة وتتميز بإهتمامها بالطالب والبحث العلمي. ويدفع الفيصل لتحقيق التميز والنجاح مجلس أمنائها الذي يمثله مؤسسون محليون وعالميون ملتزمون تماماً برسالة الجامعة. بدأت جامعة الفيصل مسيرتها بخمسة كليات هي الأعمال والهندسة والطب والصيدلة والعلوم، تقدم برامج تعليمية عالمية المستوى والجودة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا لصفوةٍ من الطلاب المتفوقين من الجنسين، كما تعطي الجامعة الفرصة للسعوديين وغير السعوديين للإلتحاق بها. وتضع جامعة الفيصل طلابها على أعتاب النجاح من خلال البرامج التي تقدمها والتي تهتم بتزويد الدارسين بقواعد وأسس متينة من المهارات والمعرفة ترتكز على مناهج دراسية اختيرت بعناية فائقة لتلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع وسوق العمل. لذا فنحن مطمئنون تماماً لنجاح خريجينا الذين ينتظرهم مستقبل مهني حافل بالإنجاز والنجاح حيث تركز مناهجنا التعليمية ومنذ أول يومٍ للطالب بالجامعة على ربط كل خطوة تعليمية بالممارسة العملية.
Syllabus - What you will learn from this course
مهارة مخاطبة الجمهور
ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: شرح أهم عوامل النجاح التي يجب أخذها بعين الاعتبار، شرح أهم أسباب الفشل عند مخاطبة الجمهور وكيف نتجنبها، التعرف على كيفية بدء الحديث وكيفية التحكم بنفسك أمام الجمهور، استعراض الوسائل والإجراءات التحضيرية التي يمكن اعتمادها لتقديم خطاب جذاب، شرح أهم المواصفات التي تحتاجها لمخاطبة الجمهور بطريقة مشوقة.
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