Learner Reviews & Feedback for مهارة مخاطبة الجمهور | Public Speaking Skills by Alfaisal University | KLD
About the Course
يعاني الكثير من الخوف عند مخاطبة الجمهور (Public Speaking) أو الحديث في اللقاءات العامة مثل المحاضرات والندوات، تلك المشكلة تجعل الشخص عاجزاً عن التواصل مع الآخرين لنقل وعرض الأفكار عليهم، قد يحدث ذلك أيضاً في مجال العمل بين المديرين والموظفين أو بين الأساتذة والطلاب في المؤسسات التعليمية، وتكون المحصلة في النهاية هي سوء الفهم والتطبيق الخاطئ للأفكار والتعليمات، وخسائر على المستوى الشخصي والمهني.
هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها.
إذا كنت من المهتمين بفهم مهارة مخاطبة الجمهور، أو كان مجال عملك يتطلب توظيف ذلك في سياق عملك، فهذه الدورة ستكون مثالية لإغناء خبرتك وتطوير مهاراتك بشكل فعال ومؤثر.
حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: شرح أهم عوامل النجاح التي يجب أخذها بعين الاعتبار، شرح أهم أسباب الفشل عند مخاطبة الجمهور وكيف نتجنبها، التعرف على كيفية بدء الحديث وكيفية التحكم بنفسك أمام الجمهور، استعراض الوسائل والإجراءات التحضيرية التي يمكن اعتمادها لتقديم خطاب جذاب، شرح أهم المواصفات التي تحتاجها لمخاطبة الجمهور بطريقة مشوقة....