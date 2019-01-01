Learner Reviews & Feedback for مهارات التفكير التأملي | Reflective Thinking Skills by Alfaisal University | KLD
About the Course
كيف نفكر؟ وما الذي يجعل بعض الأشخاص أو المؤسسات تنجح أكثر من غيرها؟ هل سألت نفسك يوماً هذا السؤال الغريب؟ الحقيقة أننا جميعاً نفكر بطرق مختلفة، ما يميّز أحدنا عن الآخر هو القدرة على تأمل وإعادة النظر في التجارب والمواقف التي يمر بها في حياته - سواء أكانت كبيرة أم صغيرة - بعين ناقدة ومتسائلة دائماً عن كيفية التعلم منها لتحقيق تحسين وتطوير مستمرين في حياته، وهذا ما يُطلق عليه التفكير التأملي (Reflective Thinking).
هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها.
إذا كنت من المهتمين بفهم مهارات التفكير التأملي، أو كان مجال عملك يتطلب توظيف ذلك في سياق عملك، فهذه الدورة ستكون مثالية لإغناء خبرتك وتطوير مهاراتك بشكل فعال ومؤثر.
حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: فهم العوامل التي يجب مراعاتها عند كتابة تأملاتنا لتحقيق أفضل النتائج، استعراض عدد من النماذج التي توضح مراحل عملية التفكير التأملي، تعريفَ التفكير التأملي ومكوناته الرئيسية ومهاراته الأساسية....