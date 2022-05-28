كيف نفكر؟ وما الذي يجعل بعض الأشخاص أو المؤسسات تنجح أكثر من غيرها؟ هل سألت نفسك يوماً هذا السؤال الغريب؟ الحقيقة أننا جميعاً نفكر بطرق مختلفة، ما يميّز أحدنا عن الآخر هو القدرة على تأمل وإعادة النظر في التجارب والمواقف التي يمر بها في حياته - سواء أكانت كبيرة أم صغيرة - بعين ناقدة ومتسائلة دائماً عن كيفية التعلم منها لتحقيق تحسين وتطوير مستمرين في حياته، وهذا ما يُطلق عليه التفكير التأملي (Reflective Thinking).
مهارات التفكير التأملي | Reflective Thinking SkillsAlfaisal University | KLD
About this Course
خبرة في مهارات التواصل والتأمل
Skills you will gain
- تطوير الذات
- التفكير التأملي
خبرة في مهارات التواصل والتأمل
Offered by
Alfaisal University | KLD
أُنْشِئَتْ جامعة الفيصل في العام 2002م بمبادرةٍ من مؤسسة الملك فيصل الخيرية الرائدة بمبادراتها التي تتجاوز مفهوم العمل الخيري التقليدي، كأول جامعةٍ أهلية غير ربحية بالمملكة العربية السعودية تلتزم بالمعايير العالمية للجودة وتتميز بإهتمامها بالطالب والبحث العلمي. ويدفع الفيصل لتحقيق التميز والنجاح مجلس أمنائها الذي يمثله مؤسسون محليون وعالميون ملتزمون تماماً برسالة الجامعة. بدأت جامعة الفيصل مسيرتها بخمسة كليات هي الأعمال والهندسة والطب والصيدلة والعلوم، تقدم برامج تعليمية عالمية المستوى والجودة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا لصفوةٍ من الطلاب المتفوقين من الجنسين، كما تعطي الجامعة الفرصة للسعوديين وغير السعوديين للإلتحاق بها. وتضع جامعة الفيصل طلابها على أعتاب النجاح من خلال البرامج التي تقدمها والتي تهتم بتزويد الدارسين بقواعد وأسس متينة من المهارات والمعرفة ترتكز على مناهج دراسية اختيرت بعناية فائقة لتلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع وسوق العمل. لذا فنحن مطمئنون تماماً لنجاح خريجينا الذين ينتظرهم مستقبل مهني حافل بالإنجاز والنجاح حيث تركز مناهجنا التعليمية ومنذ أول يومٍ للطالب بالجامعة على ربط كل خطوة تعليمية بالممارسة العملية.
Syllabus - What you will learn from this course
مهارات التفكير التأملي
ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: فهم العوامل التي يجب مراعاتها عند كتابة تأملاتنا لتحقيق أفضل النتائج، استعراض عدد من النماذج التي توضح مراحل عملية التفكير التأملي، تعريفَ التفكير التأملي ومكوناته الرئيسية ومهاراته الأساسية.
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