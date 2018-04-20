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Learner Reviews & Feedback for 人群与网络 by Peking University

4.6
stars
109 ratings
25 reviews

About the Course

本课程是北京大学开设的一门在线跨学科选修课程，主要面向信息技术、社会学和经济学等专业的本科生。课程内容涉及用计算思维的方法讨论社会学和经济学的一些经典问题。学习运用计算思维分析社会学、经济学问题的方法，加深对某些生活现象的理解，体会计算与社会科学的互动。 Learn to analyze and reason about problems in social sciences with computational thinking, appreciate interactions between computing and social sciences, as well as gain deeper understanding of some common phenomena in life and society...

Top reviews

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1 - 24 of 24 Reviews for 人群与网络

By Jingbo H

Apr 20, 2018

内容比较简单易懂，介绍了社交网络的基本原理与实际应用。

个人认为有几个可以加强的点：一是无配套PPT，不利于课后复习；二是字幕与声音不对应；三是作业无答案解析，错了也不知道错的原因是什么；四是课程长度过长，是我修过周数最多的在线课程。

By Yifei S

Sep 24, 2015

Very interesting lessons. The teachers are very nice and humorous. A lot of examples and invoking questions are presented in class.

By Joe L

Aug 26, 2015

The instructors have prepared very carefully. Interesting examples are given in the lectures, which inspire me very much.

By 赵浩

Nov 29, 2015

北京大学的优质精品课程，由信息科学学院2位老师、社会系1位老师主讲，内容包括图论、网络、三个诺贝尔经济学理论、博弈论、google的网络排名算法等，内容非常充实，有一定难度，但收益非常非常大！

By Nie Q

Oct 9, 2015

The course is very interesting,I like it. I was so happy when i got the certificate.

By 秦亚伟

Jul 1, 2016

讲的很系统，老师讲的方法也好，一些技术性特别强的内容讲的深入浅出，学生不会感觉跟不上，非常好，赞！

By 胡文杰

May 22, 2017

很好的一门课，对做社交网络挖掘是很好的入门课程，社会学与计算机技术的有力结合，讲的很好

By 张斌

Aug 30, 2015

融合社会科学、经济学和计算机科学。对于传播学专业学生的学习也十分必要。

By 黄瓒

Dec 11, 2020

Very interesting topics

By 王宇

Dec 31, 2015

喜欢李老师的风格，也支持他在MOOC上的贡献！

By 赵明伟

Sep 24, 2017

开阔计算机学人视野

启迪跨学科计算思维

By 李新路

Jan 4, 2016

与时代结合紧密，让人更清楚网络的用处。

By 张帅

Jul 10, 2017

很好的一门课程，难度不大，通俗易懂

By 魏小建

Nov 28, 2017

很好的课程，尤其是搜索引擎一节。

By 吴栋贤

Dec 20, 2016

简单易懂，内容富有趣味性

By 欧阳锦贤

Jan 15, 2021

是一门非常好的课程

By 奇犽

Mar 6, 2016

Great!

By 刘通

Nov 28, 2015

非常好

By Lin H

Feb 13, 2016

内容很有意思。。。如果能增加一些互动，实践或者市编程的内容会更好些，，，，课程论坛的引导比较少

By 欧阳嘉林

Sep 15, 2016

讲得很好 练习设计的也很用心 唯一遗憾是和书上的重复度有点大

By 吴跃慧

Jun 3, 2016

还不错

By Rui W

Mar 27, 2016

这样的图论讲解方式很不错，我会继续听下去。

By 方家龙

Mar 6, 2017

课程难度适中，讲解详细

By 杨晨

Dec 6, 2015

视频声音比较小，字幕不同步，顺序有问题

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