By Jingbo H•
Apr 20, 2018
内容比较简单易懂，介绍了社交网络的基本原理与实际应用。
个人认为有几个可以加强的点：一是无配套PPT，不利于课后复习；二是字幕与声音不对应；三是作业无答案解析，错了也不知道错的原因是什么；四是课程长度过长，是我修过周数最多的在线课程。
By Yifei S•
Sep 24, 2015
Very interesting lessons. The teachers are very nice and humorous. A lot of examples and invoking questions are presented in class.
By Joe L•
Aug 26, 2015
The instructors have prepared very carefully. Interesting examples are given in the lectures, which inspire me very much.
By 赵浩•
Nov 29, 2015
北京大学的优质精品课程，由信息科学学院2位老师、社会系1位老师主讲，内容包括图论、网络、三个诺贝尔经济学理论、博弈论、google的网络排名算法等，内容非常充实，有一定难度，但收益非常非常大！
By Nie Q•
Oct 9, 2015
The course is very interesting,I like it. I was so happy when i got the certificate.
By 秦亚伟•
Jul 1, 2016
讲的很系统，老师讲的方法也好，一些技术性特别强的内容讲的深入浅出，学生不会感觉跟不上，非常好，赞！
By 胡文杰•
May 22, 2017
很好的一门课，对做社交网络挖掘是很好的入门课程，社会学与计算机技术的有力结合，讲的很好
By 张斌•
Aug 30, 2015
融合社会科学、经济学和计算机科学。对于传播学专业学生的学习也十分必要。
By 黄瓒•
Dec 11, 2020
Very interesting topics
By 王宇•
Dec 31, 2015
喜欢李老师的风格，也支持他在MOOC上的贡献！
By 赵明伟•
Sep 24, 2017
开阔计算机学人视野
启迪跨学科计算思维
By 李新路•
Jan 4, 2016
与时代结合紧密，让人更清楚网络的用处。
By 张帅•
Jul 10, 2017
很好的一门课程，难度不大，通俗易懂
By 魏小建•
Nov 28, 2017
很好的课程，尤其是搜索引擎一节。
By 吴栋贤•
Dec 20, 2016
简单易懂，内容富有趣味性
By 欧阳锦贤•
Jan 15, 2021
是一门非常好的课程
By 奇犽•
Mar 6, 2016
Great!
By 刘通•
Nov 28, 2015
非常好
By Lin H•
Feb 13, 2016
内容很有意思。。。如果能增加一些互动，实践或者市编程的内容会更好些，，，，课程论坛的引导比较少
By 欧阳嘉林•
Sep 15, 2016
讲得很好 练习设计的也很用心 唯一遗憾是和书上的重复度有点大
By 吴跃慧•
Jun 3, 2016
还不错
By Rui W•
Mar 27, 2016
这样的图论讲解方式很不错，我会继续听下去。
By 方家龙•
Mar 6, 2017
课程难度适中，讲解详细
By 杨晨•
Dec 6, 2015
视频声音比较小，字幕不同步，顺序有问题