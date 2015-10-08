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Peking University

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

2 hours to complete

网络与图论

2 hours to complete
8 videos (Total 108 min)
Week
2

Week 2

2 hours to complete

社会选择与社会影响

2 hours to complete
6 videos (Total 70 min)
Week
3

Week 3

2 hours to complete

小世界现象

2 hours to complete
6 videos (Total 71 min)
Week
4

Week 4

2 hours to complete

万维网结构、链接分析与网络搜索

2 hours to complete
5 videos (Total 70 min)

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