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Learner Reviews & Feedback for 软件工程 by Peking University

4.6
stars
49 ratings
18 reviews

About the Course

欢迎大家选修北京大学开设的软件工程MOOC课程。 随着信息技术的发展，软件已经深入到人类社会生产和生活的各个方面。软件工程是将工程化的方法运用到软件的开发、运行和维护之中，以达到提高软件质量，降低开发成本的目的。软件工程已经成为当今最活跃、最热门的学科之一。 本次软件工程MOOC课程是一门导论性课程，在11周、21次课的时间里，我们将全面介绍软件工程所涉及的各方面知识，包括软件过程、软件需求、结构化分析和设计方法、面向对象分析和设计方法、敏捷开发方法、软件测试、软件项目管理、软件开发工具和环境。通过课程讲授，让大家初步了解软件开发和维护的方法学，为进一步深入学习各专题打下基础。 课程还包含了实践环节，通过一个小型软件项目，大家可以体验软件开发的各个环节，并形成项目管理的意识。 一、本次课程的安排如下： 第1周 软件工程概论、软件过程 第2周 软件需求 第3周 结构化方法1 第4周 结构化方法2 第5周 面向对象方法1 第6周 面向对象方法2 第7周 面向对象方法3 第8周 面向对象方法4、敏捷开发方法 第9周 软件测试 第10周 软件项目管理 第11周 软件开发工具和环境 二、课程实践 本课程提供了三个实践题目，每个实践题目已列出三点基本需求，可在课程介绍的讲义中查看。请结合自身兴趣爱好从中任选其一，在仔细阅读并思考基本需求的基础之上额外补充一个需求，以此作为系统需求完成本次课程实践。 课程实践分为三个阶段，分别在第4周、第7周和第10周进行结构化方法、面向对象方法、软件测试和项目管理的实践，完成相应的文档报告。 实践成绩由同学互评给出，每位同学需要给其他三位同学的报告评分。 三、课程评分方案 在新的课程版本里，我们将课程实践所占的分数从30%降低到了12%。但我们依然鼓励同学们积极地完成课程实践的练习，加深对课程的理解。 （1）平时Quiz占88% （2）课程实践占12% 祝大家学习愉快！...
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1 - 17 of 17 Reviews for 软件工程

By XWQian

Sep 15, 2019

两个多月的学习，对软件工程的方方面面有了较为全面的了解。工作中遇到的一些问题在课程中找到了答案。老师很负责，peer assignment review联系老师后亲自给了评分。希望在讲解面向对象的分析与设计时能再多用些具体的例子，就像讲解结构化方法举的那个转速系统那样。祝课程越来越好。

By oopp1800

Jun 6, 2016

老师只是在念ppt..

By 邵嘉伦

Aug 26, 2017

- 孙老师对软件工程的理解十分深刻，从传统到现代，从理论到实践，全方位多角度地带我们走入了软件工程的大门。

- 老师和助教都十分热心地为我们回答问题，帮助我们更好地理解软件工程。

- 软件工程课程使我的个人编程水平乃至团队管理水平都有了质的飞跃

By yangao

Oct 22, 2018

good course to have a overview of software enginnering

By 林刘子轩

Nov 21, 2017

The course rhelps me get an insight into the software.

By Chong Z

Nov 10, 2019

非常适合零基础的朋友入门，了解整体软工业的粗略框架和大致的方法，便于后续进一步深入学习与提升。

By 马霄璇

Nov 21, 2017

孙老师很为学生着想，讲课精辟独到，这门课可以体验敏捷开发的全部流程，学习到很多实用技能，好评！

By 孙志玉

Aug 26, 2017

在实际工作中非常有帮助的知识，老师讲解的也十分仔细！

By 黄毅斌

Apr 25, 2017

课程的内容安排合理，老师讲课逻辑很清晰

By 张乐聪

Nov 21, 2017

对软件开发确实有更深的了解了

By 杨皓天

Nov 21, 2017

goooooood!!!!

By 钮恺

Jun 11, 2016

逻辑清晰，内容安排合理

By ReturnForever

Oct 6, 2016

good

By Jeremy X

Jul 6, 2017

很有诚意，不过教学方式过于单一，适合学知识。

By 张宝宇

Sep 26, 2017

没有充分的例子来说明讲解，有些地方讲的很绕口，比较枯燥。

By 叶紫柠檬

Jan 5, 2017

我觉得软件工程的课理论结合实际比较好，这门课实践的内容几乎没有。

By Chaoqun C

Feb 26, 2017

讲课比较枯燥，不清晰

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