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Instructor

Offered by

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Peking University

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

6 hours to complete

软件工程概论和软件过程

6 hours to complete
10 videos (Total 92 min)
Week
2

Week 2

4 hours to complete

软件需求

4 hours to complete
7 videos (Total 64 min)
Week
3

Week 3

6 hours to complete

结构化方法-1

6 hours to complete
10 videos (Total 123 min)
Week
4

Week 4

5 hours to complete

结构化方法-2

5 hours to complete
7 videos (Total 69 min), 2 readings, 7 quizzes

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