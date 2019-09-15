欢迎大家选修北京大学开设的软件工程MOOC课程。
随着信息技术的发展，软件已经深入到人类社会生产和生活的各个方面。软件工程是将工程化的方法运用到软件的开发、运行和维护之中，以达到提高软件质量，降低开发成本的目的。软件工程已经成为当今最活跃、最热门的学科之一。 本次软件工程MOOC课程是一门导论性课程，在11周、21次课的时间里，我们将全面介绍软件工程所涉及的各方面知识，包括软件过程、软件需求、结构化分析和设计方法、面向对象分析和设计方法、敏捷开发方法、软件测试、软件项目管理、软件开发工具和环境。通过课程讲授，让大家初步了解软件开发和维护的方法学，为进一步深入学习各专题打下基础。 课程还包含了实践环节，通过一个小型软件项目，大家可以体验软件开发的各个环节，并形成项目管理的意识。 一、本次课程的安排如下： 第1周 软件工程概论、软件过程 第2周 软件需求 第3周 结构化方法1 第4周 结构化方法2 第5周 面向对象方法1 第6周 面向对象方法2 第7周 面向对象方法3 第8周 面向对象方法4、敏捷开发方法 第9周 软件测试 第10周 软件项目管理 第11周 软件开发工具和环境 二、课程实践 本课程提供了三个实践题目，每个实践题目已列出三点基本需求，可在课程介绍的讲义中查看。请结合自身兴趣爱好从中任选其一，在仔细阅读并思考基本需求的基础之上额外补充一个需求，以此作为系统需求完成本次课程实践。 课程实践分为三个阶段，分别在第4周、第7周和第10周进行结构化方法、面向对象方法、软件测试和项目管理的实践，完成相应的文档报告。 实践成绩由同学互评给出，每位同学需要给其他三位同学的报告评分。 三、课程评分方案 在新的课程版本里，我们将课程实践所占的分数从30%降低到了12%。但我们依然鼓励同学们积极地完成课程实践的练习，加深对课程的理解。 （1）平时Quiz占88% （2）课程实践占12% 祝大家学习愉快！