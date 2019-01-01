Profile

孙艳春

副教授

    Bio

    孙艳春，博士，北京大学信息科学技术学院副教授。于2005年9月－2006年9月去美国耶鲁大学计算机系做访问学者。主要研究领域为云教育、移动计算、基于大数据的分析和推荐、计算机支持的协同工作、软件体系结构等。在学术研究方面，主持国家自然科学基金项目两项，合作主持国家863项目一项，参加国家973计划项目、国家863高科技发展计划项目、国家“九五”、“十五”重点科技攻关项目、国家自然科学基金项目等国家级项目十余项，现已在Journal of Systems and Software、ICSE、FSE、MODELS等国内外知名学术期刊和会议发表论文70余篇，译著3部。在教学方面，承担了北京大学信息科学技术学院“软件工程”、“软件工程实习”、“软件项目管理”和“方案工程”等课程的主讲工作，是2010年国家级精品课“软件工程”课程的主要建设者、2013年国家级精品资源共享课“软件工程”课程的主持人，以及2008年教育部—IBM精品课“方案工程”课程的主持人。任IEEE 软件工程知识体系SWEBOK V3版的编委，从事软件工程教学十余年。主编了国家“十一五”重点规划教材《软件工程》（第三版）（北京大学出版社）。获得2009和2010年IBM奖教金、2012年北京大学教学成果一等奖（排名第1）、2015年度高等学校科技进步一等奖（排名第8）。目前任软件学报、计算机学报、电子学报等刊物的评审专家。并任COMPSAC 2013、SEKE(2012、2013、2014、2015、2016)、CSEET(2012、2013)、ICSS(2010、 2013、2014、2015)、APSEC2016、SCC2016等国际会议的PC member。

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    软件工程

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