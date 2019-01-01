Learner Reviews & Feedback for أسرار النجاح في العمل | Secrets of Success at Work by Alfaisal University | KLD
About the Course
النجاح أمر يسعى إليه جميع الأفراد في مجال عملهم، ولكن من منهم يعرف أسرار الوصول إليه؟ يعمل في المؤسسات عشرات الموظفين، أو المئات أو حتى الآلاف منهم، فكيف تتميز بين كل هؤلاء لتصبح شخصاً محورياً ومؤثراً لا غنى عنه في مجال عملك؟ وكيف يُمكنك اختصار سلم نجاحك بأسلوب مهني وأخلاقي، حتى تُحقق ما تطمح إليه في عدد أقل من السنوات؟ إن نقطة البدء تتمثل في رغبتك الحقيقية بتحقيق النجاح والتميز في عملك؛ تلك الرغبة التي ستدفعك لإعادة اكتشاف مواهبك وقدراتك والاستفادة منها وتوظيفها لتحقيق ما تتمنى.
هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها.
إذا كنت من المهتمين بفهم الطاقة الإيجابية، أو كان مجال عملك يتطلب توظيف ذلك في سياق عملك، فهذه الدورة ستكون مثالية لإغناء خبرتك وتطوير مهاراتك بشكل فعال ومؤثر.
حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: التعرف على مفاتيح النجاح كي تصبح شخصاً محورياً في مجال عملك، شرح الأساليب التي يمكن من خلالها اختصار طريق النجاح بصورة أخلاقية ومهنية، فهم كيفية أن تصبح شخصاً محورياً في العمل والمهارات التي تحتاجها، شرح منطق العمل العميق الذي يتبناه الشخص المحوري في العمل....