النجاح أمر يسعى إليه جميع الأفراد في مجال عملهم، ولكن من منهم يعرف أسرار الوصول إليه؟ يعمل في المؤسسات عشرات الموظفين، أو المئات أو حتى الآلاف منهم، فكيف تتميز بين كل هؤلاء لتصبح شخصاً محورياً ومؤثراً لا غنى عنه في مجال عملك؟ وكيف يُمكنك اختصار سلم نجاحك بأسلوب مهني وأخلاقي، حتى تُحقق ما تطمح إليه في عدد أقل من السنوات؟ إن نقطة البدء تتمثل في رغبتك الحقيقية بتحقيق النجاح والتميز في عملك؛ تلك الرغبة التي ستدفعك لإعادة اكتشاف مواهبك وقدراتك والاستفادة منها وتوظيفها لتحقيق ما تتمنى.
أسرار النجاح في العمل | Secrets of Success at WorkAlfaisal University | KLD
About this Course
خبرة في مجال تطوير الذات
Skills you will gain
- مهارات التعامل مع الاخرين
- مهارات النجاح
- مهارات التواصل
خبرة في مجال تطوير الذات
Offered by
Alfaisal University | KLD
أُنْشِئَتْ جامعة الفيصل في العام 2002م بمبادرةٍ من مؤسسة الملك فيصل الخيرية الرائدة بمبادراتها التي تتجاوز مفهوم العمل الخيري التقليدي، كأول جامعةٍ أهلية غير ربحية بالمملكة العربية السعودية تلتزم بالمعايير العالمية للجودة وتتميز بإهتمامها بالطالب والبحث العلمي. ويدفع الفيصل لتحقيق التميز والنجاح مجلس أمنائها الذي يمثله مؤسسون محليون وعالميون ملتزمون تماماً برسالة الجامعة. بدأت جامعة الفيصل مسيرتها بخمسة كليات هي الأعمال والهندسة والطب والصيدلة والعلوم، تقدم برامج تعليمية عالمية المستوى والجودة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا لصفوةٍ من الطلاب المتفوقين من الجنسين، كما تعطي الجامعة الفرصة للسعوديين وغير السعوديين للإلتحاق بها. وتضع جامعة الفيصل طلابها على أعتاب النجاح من خلال البرامج التي تقدمها والتي تهتم بتزويد الدارسين بقواعد وأسس متينة من المهارات والمعرفة ترتكز على مناهج دراسية اختيرت بعناية فائقة لتلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع وسوق العمل. لذا فنحن مطمئنون تماماً لنجاح خريجينا الذين ينتظرهم مستقبل مهني حافل بالإنجاز والنجاح حيث تركز مناهجنا التعليمية ومنذ أول يومٍ للطالب بالجامعة على ربط كل خطوة تعليمية بالممارسة العملية.
Syllabus - What you will learn from this course
أسرار النجاح في العمل
ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: التعرف على مفاتيح النجاح كي تصبح شخصاً محورياً في مجال عملك، شرح الأساليب التي يمكن من خلالها اختصار طريق النجاح بصورة أخلاقية ومهنية، فهم كيفية أن تصبح شخصاً محورياً في العمل والمهارات التي تحتاجها، شرح منطق العمل العميق الذي يتبناه الشخص المحوري في العمل.
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