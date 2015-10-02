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Peking University

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

2 hours to complete

导论与历史

2 hours to complete
4 videos (Total 67 min), 2 readings, 1 quiz
Week
2

Week 2

3 hours to complete

序列比对

3 hours to complete
8 videos (Total 114 min), 2 readings, 1 quiz
Week
3

Week 3

1 hour to complete

序列数据库搜索

1 hour to complete
3 videos (Total 37 min), 2 readings, 1 quiz
Week
4

Week 4

2 hours to complete

马尔可夫模型

2 hours to complete
7 videos (Total 70 min), 2 readings, 1 quiz

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