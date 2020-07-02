【课程介绍】-------------------------------------------------------------------
人类社会进入21世纪生命科学发展迅猛，极大地改变和提高了人们的生产和生活水平，已经成为当今的主流科学。然而，它也经历了从荒蛮无知到博物学、生物学、现代生命科学的曲折过程。这里充满了人类睿智思考和大胆尝试，充满了旧思想束缚和新思想顽强抗争和成功突破。
《生命科学发展史》 虽然属于科学史范畴，但并没有按照实证主义编年史方法进行阐述，而是更多地采用思想史方法展开。课程通过介绍生命科学重要学科、重要发现和重要人物，系统地展示了生命科学产生和发展全貌。课程在讲解生命科学基本知识的同时，注重介绍知识产生和发展的社会和自然背景、注重剖析期间人类思维方式的变化和发展，旨在使学生全面系统地了解生命科学基本知识及其产生和发展历程，在拓宽学生的知识面和视野的同时，培养和提高学生的科学素养和独立分析问题的能力。
课程要达到的目标：“拓宽知识，学会思考”
【课程大纲】-------------------------------------------------------------------
第一单元 绪论
（一）近三年《科学》十大进展
（二）课程简介
第二单元 人类起源与发展
（一）宇宙的形成
（二）生命的出现
（三）人类的产生和发展
第三单元 从古代哲学到近代科学
（一）关于宇宙和生命的哲学思考
（二）西方医学和生物学体系
（三）欧洲文艺复兴与生命科学
第四单元 生物的分类和演化
（一）生物分类思想和方法
（二）达尔文及其进化思想
（三）达尔文以后的进化思想
第五单元 人体生理学：人类的自我认识
（一）早期的生理学派
（二）神经和内分泌生理学
第六单元 走近微生物世界
（一）显微镜与微生物种类
（二）认识致病微生物
（三）人类同致病微生物的抗争。
第七单元 从细胞学说到胚胎发育
（一）细胞：组成生命体的基本单位
（二）胚胎：生命的开始
（三）克隆：惊奇的设想
第八单元 生命是什么？从孟德尔的豌豆说起
（一）经典遗传学
（二）分子生物学
第九单元 生物组学：不再钓鱼，而是捞鱼!
（一）人类基因组计划
（二）基因组测序技术和应用
（三）后基因组时代-生物组学和系统生物学
第十单元 课程总结
（一）生命科学发展回顾与展望
（二）历年诺贝尔生理学或医学奖概览
【教材教参】-------------------------------------------------------------------
《生命科学发展史》孟和 自编讲义
《生命科学发展史》姚敦义 主编，济南出版社，2005年5月。
《生物学思想发展的历史》Ernst Mayr, 涂长晟 等译, 四川教育出版社，1990
《生命科学发展史》杨学仁 主编，武汉大学出版社，1990.11.01
《生命科学史》Lois N. Magner, 李难，崔极谦，王水平译，百花文艺出版社《生物科学发展史》尹淑媛 陈麟书 编著，成都科技出版社 1989.10
《寻找生命的逻辑》 方舟子 著，上海交通大学出版社 2005.10
《双螺旋：发现DNA结构的故事 》J.D.沃森，科学出版社 ，2006 . 2
《创世纪的第八天》霍勒斯•贾德森著 李晓丹译 , 上海科技出版社 2005.1
《生命是什么》埃尔温•薛定谔，湖南科学技术出版社，2005. 3
《基因论》摩尔根 著，北京大学出版社，2007
《物种起源》达尔文，新世界出版社，2007
《解码生命》贺林，科学出版社，2000...