About this Course

1,549 recent views
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Approx. 23 hours to complete
Chinese (Simplified)
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Approx. 23 hours to complete
Chinese (Simplified)

Instructor

Offered by

Placeholder

Shanghai Jiao Tong University

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

2 hours to complete

第一章 绪论

2 hours to complete
2 videos (Total 21 min), 1 reading, 2 quizzes
Week
2

Week 2

2 hours to complete

第二章 人类起源和发展

2 hours to complete
3 videos (Total 45 min), 1 reading, 2 quizzes
Week
3

Week 3

2 hours to complete

第三章：从古代哲学到近代科学

2 hours to complete
3 videos (Total 44 min), 1 reading, 2 quizzes
Week
4

Week 4

2 hours to complete

第四章 生物的分类和演化

2 hours to complete
3 videos (Total 43 min), 1 reading, 2 quizzes

Reviews

TOP REVIEWS FROM 生命科学发展史

View all reviews

Frequently Asked Questions

More questions? Visit the Learner Help Center.

Coursera Footer

Start or advance your career

Browse popular topics

Popular courses and articles

Earn a degree or certificate online

Coursera

Community

More

Learn Anywhere
Download on the App StoreGet it on Google Play
Placeholder