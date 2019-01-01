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孟和

教授

    Bio

    孟和，博士，上海交通大学农业与生物学院 教授，博士生导师，动物科学系主任。内蒙古农业大学动物科学学士和动物遗传育种专业硕士；东北农业大学动物遗传育种专业博士；上海交通大学生物医学工程博士后。美国弗吉尼亚理工大学（Virginia Tech）访问学者。荷兰国家应用科学组织（TNO）访问学者。 主讲课程《生命科学发展史》2008年列为上海交通大学首批通识教育核心课程建设项目（已验收）； 2011年度列为上海市教委重点课程立项建设项目（已验收）；2013年被列为上海交通大学首批MOOC课程建设项目。2008年上海交通大学教学成果二等奖；2008-2009学年上海交通大学优秀教师二等奖；2013年上海交通大学通识教育贡献奖一等奖；2013-2014学年上海交通大学优秀教师一等奖。 研究方向：动物基因组学及其应用；宿主与肠道微生物互作。主持国家高技术研究发展计划（863计划）重点项目、国家自然基金、上海市自然基金、上海市科技兴农重点攻关项目等科研项目20余项，在 《Nature Communications》、《Scientific Reports》、《Molecular ﹠ Cellular Proteomics》、《 Animal Genetics》、《 Poultry Science》、《Journal of Dairy Science》、《Journal of Bacteriology》等专业期刊上发表学术论文70余篇。

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    生命科学发展史

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