Learner Reviews & Feedback for بدء عملية تصميم تجربة المستخدم: التعاطف والتحديد والتصور by Google
About the Course
بدء عملية تصميم تجربة المستخدم: التعاطف والتحديد والتصور هي الدورة التدريبية الثانية في برنامج الشهادة التي ستزودك بالمهارات اللازمة للتقدم إلى وظائف المبتدئين في تصميم تجربة المستخدم. في الدورة الثانية، ستكمل الخطوات الأولى لعملية التصميم لمشروع ستتمكن من تضمينه في ملفك الشخصي. سوف تتعلم كيفية التعاطف مع المستخدمين وفهم الشكاوى لديهم، وتحديد احتياجات المستخدم باستخدام عرض المشكلة، والتوصل إلى الكثير من الأفكار لإيجاد حلول لمشكلات هؤلاء المستخدمين.
سيعمل مصممو تجربة المستخدم والباحثون الحاليون في Google كمدربين لك، وستكمل الأنشطة العملية التي تحاكي سيناريوهات تصميم تجربة المستخدم في العالم الحقيقي.
يجب أن يكون المتعلمون الذين يكملون الدورات السبع في برنامج الشهادة مؤهلين للتقدم بطلب للحصول على وظائف مصممي تجربة المستخدم المبتدئين. لا تلزم خبرة سابقة.
بنهاية هذه الدورة، ستكون قادرًا على:
- وصف طرق البحث الشائعة لتجربة المستخدم.
- التعاطف مع المستخدمين لفهم احتياجاتهم والشكاوى لديهم.
- إنشاء خرائط التعاطف والشخصيات وقصص المستخدم وخرائط رحلة المستخدم لفهم احتياجات المستخدم.
- إعداد عمليات عرض المشكلة لتحديد احتياجات المستخدم.
- إيجاد أفكار للحلول الممكنة لمشكلات المستخدم.
- إجراء عمليات تدقيق تنافسية.
- تحديد وتفسير التحيزات في أبحاث تجربة المستخدم.
- ابدأ في تصميم تطبيق هاتف محمول، كمشروع جديد لتضمينه في ملفك الشخصي الاحترافي لتجربة المستخدم....