About this Course

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Course 2 of 7 in the
تصميم تجربة المستخدم من Google
Beginner Level
Approx. 31 hours to complete
Arabic

What you will learn

  • وصف طرق البحث الشائعة لتجربة المستخدم.

  • التعاطف مع المستخدمين لفهم احتياجاتهم والشكاوى لديهم.

  • إعداد عمليات عرض المشكلة لتحديد احتياجات المستخدم.

  • إيجاد أفكار للحلول الممكنة لمشكلات المستخدم.

Skills you will gain

  • بحث تجربة المستخدم
  • النموذج الأولي
  • إطار هيكلي
  • تصميم تجربة المستخدم (UXD)
  • تجربة المستخدم (UX)
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Course 2 of 7 in the
تصميم تجربة المستخدم من Google
Beginner Level
Approx. 31 hours to complete
Arabic

Instructor

Offered by

Placeholder

Google

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

5 hours to complete

دمج البحث في عملية التصميم

5 hours to complete
11 videos (Total 44 min), 6 readings, 5 quizzes
Week
2

Week 2

8 hours to complete

التعاطف مع المستخدمين وتحديد الشكاوى

8 hours to complete
8 videos (Total 37 min), 11 readings, 5 quizzes
Week
3

Week 3

4 hours to complete

إنشاء قصص وخرائط رحلة المستخدم

4 hours to complete
8 videos (Total 26 min), 7 readings, 4 quizzes
Week
4

Week 4

4 hours to complete

تحديد مشكلات المستخدم

4 hours to complete
7 videos (Total 18 min), 7 readings, 6 quizzes

About the تصميم تجربة المستخدم من Google Professional Certificate

تصميم تجربة المستخدم من Google

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