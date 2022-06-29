بدء عملية تصميم تجربة المستخدم: التعاطف والتحديد والتصور هي الدورة التدريبية الثانية في برنامج الشهادة التي ستزودك بالمهارات اللازمة للتقدم إلى وظائف المبتدئين في تصميم تجربة المستخدم. في الدورة الثانية، ستكمل الخطوات الأولى لعملية التصميم لمشروع ستتمكن من تضمينه في ملفك الشخصي. سوف تتعلم كيفية التعاطف مع المستخدمين وفهم الشكاوى لديهم، وتحديد احتياجات المستخدم باستخدام عرض المشكلة، والتوصل إلى الكثير من الأفكار لإيجاد حلول لمشكلات هؤلاء المستخدمين.
This course is part of the تصميم تجربة المستخدم من Google Professional Certificate
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About this Course
What you will learn
وصف طرق البحث الشائعة لتجربة المستخدم.
التعاطف مع المستخدمين لفهم احتياجاتهم والشكاوى لديهم.
إعداد عمليات عرض المشكلة لتحديد احتياجات المستخدم.
إيجاد أفكار للحلول الممكنة لمشكلات المستخدم.
Skills you will gain
- بحث تجربة المستخدم
- النموذج الأولي
- إطار هيكلي
- تصميم تجربة المستخدم (UXD)
- تجربة المستخدم (UX)
Offered by
Google Career Certificates are part of Grow with Google, an initiative that draws on Google's 20-year history of building products, platforms, and services that help people and businesses grow. Through programs like these, we aim to help everyone– those who make up the workforce of today and the students who will drive the workforce of tomorrow – access the best of Google’s training and tools to grow their skills, careers, and businesses.
Syllabus - What you will learn from this course
دمج البحث في عملية التصميم
بصفتك مصمم تجربة مستخدم، فإن وظيفتك هي وضع المستخدم في محور التركيز في كل ما تفعله. في هذا الجزء من الدورة، سوف تستكشف دور البحث في عملية التصميم لمساعدتك في فهم المستخدمين والتعاطف معهم بشكل أفضل. ستتعرف أيضًا على مزايا وعيوب طرق البحث الشائعة في تجربة المستخدم. وستحدد وتحسب التحيزات التي يمكن أن تنشأ عند إجراء البحث.
التعاطف مع المستخدمين وتحديد الشكاوى
استعد لبدء عملية التصميم لمشروع ملف شخصي جديد: تطبيق هاتف محمول! سيركز هذا الجزء من الدورة على التعاطف مع المستخدمين، وهي المرحلة الأولى من عملية التصميم. ستجري مقابلات مع مستخدمين حقيقيين لبناء خرائط التعاطف وإنشاء شخصيات. ستساعدك هذه الأنشطة العملية في فهم وجهات نظر المستخدم والشكاوى لديه.
إنشاء قصص وخرائط رحلة المستخدم
في هذا الجزء من الدورة التدريبية، ستستمر في التعاطف مع مستخدمي تطبيق الهاتف المحمول الذي ستصممه لاحقًا. ستقوم بصياغة قصص المستخدم وإعداد خرائط رحلة المستخدم. ستتعرف أيضًا على أهمية مراعاة سهولة الوصول عند التعاطف مع المستخدمين.
تحديد مشكلات المستخدم
ستساعدك كل أعمالك للتعاطف مع المستخدمين في تحديد المشكلة التي يواجهها المستخدمون. في هذا الجزء من الدورة التدريبية، ستنتقل من مرحلة التعاطف إلى مرحلة التحديد في عملية التصميم. لتحديد المشكلة التي ستحلها تصميماتك، ستقوم بعمل عرض للمشكلة وبيان الفرضية وعرض القيمة. بالإضافة إلى ذلك، سوف تستكشف كيف يؤثر علم النفس والعوامل البشرية في التصميم.
About the تصميم تجربة المستخدم من Google Professional Certificate
استعد لمهنة في مجال النمو المرتفع لتصميم تجربة المستخدم، بدون خبرة أو درجة مطلوبة. من خلال التدريب الاحترافي المصمم من Google، انطلق في المسار السريع للحصول على وظيفة مدفوعة الأجر بشكل تنافسي. يوجد حاليًا 113700 فرصة عمل في الولايات المتحدة في تصميم تجربة المستخدم بمتوسط راتب مبتدئ يبلغ 58600 دولار.¹
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