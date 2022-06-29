تصميم تجربة مستخدم من أجل الصالح الاجتماعي والاستعداد للوظائف هي الدورة السابعة والأخيرة في البرنامج الذي سيزودك بالمهارات التي تحتاجها لتصبح مصمم تجربة مستخدم للمبتدئين. في هذه الدورة التدريبية، ستقوم بتصميم تطبيق مخصص للهاتف المحمول وموقع ويب سريع الاستجابة يركز على الصالح الاجتماعي. حيث ستحدد مطالبة مشروع جديدة وتُكمل عملية التصميم من البداية إلى النهاية: التعاطف مع المستخدمين، وتحديد المشكلات لديهم، والتوصل إلى أفكار لحلول التصميم، وإنشاء إطارات شبكية ونماذج أولية، واختبار التصميمات للحصول على الملاحظات. بحلول نهاية هذه الدورة، سيكون لديك مشروع تصميم جديد لتضمينه في محفظة تجربة المستخدم الاحترافية الخاصة بك.
This course is part of the تصميم تجربة المستخدم من Google Professional Certificate
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About this Course
What you will learn
تطبيق كل خطوة من خطوات عملية تصميم تجربة المستخدم (التعاطف، التحديد، التصور، النموذج الأوّلي، الاختبار) لإنشاء مشروع محفظة.
إنشاء إطارات شبكية ونماذج تجريبية ونماذج أولية منخفضة الدقة وعالية الدقة لتطبيق هاتف محمول مخصص وموقع ويب سريع الاستجابة.
إعداد مقابلة ناجحة لوظيفة تصميم تجربة المستخدم للمبتدئين.
تحديد ما إذا كان عمل التصميم المستقل مناسبًا.
Skills you will gain
- وظائف تصميم تجربة المستخدم
- اختبار قابلية الاستخدام
- تصميم تجربة المستخدم (UXD)
- تجربة المستخدم (UX)
- النموذج الأوّلي
Offered by
Google Career Certificates are part of Grow with Google, an initiative that draws on Google's 20-year history of building products, platforms, and services that help people and businesses grow. Through programs like these, we aim to help everyone– those who make up the workforce of today and the students who will drive the workforce of tomorrow – access the best of Google’s training and tools to grow their skills, careers, and businesses.
Syllabus - What you will learn from this course
بدء عملية تصميم تجربة المستخدم: التعاطف، التحديد، التصور
لقد وصلت إلى الدورة النهائية لشهادة تصميم تجربة المستخدم من Google - تهانينا! ستقوم بتصميم تطبيق هاتف محمول مخصص وموقع ويب سريع الاستجابة يركز على الصالح الاجتماعي يعرض كل ما تعلمته في البرنامج. للبدء، ستتعرف على التصميم عبر الأجهزة من خلال استكشاف أساليب التحسين التدريجي والتقليص السلس والمبادئ الأربعة. مع كل هذه المعرفة الجديدة، ستبدأ مشروع محفظتك. ستبدأ بمرحلة التعاطف، حيث ستقوم بإنشاء شخصيات وقصص مستخدم وخرائط رحلات المستخدم. بعد ذلك، ستنتقل إلى مرحلة التحديد، حيث ستحدد حاجة المستخدم إلى تركيز مشروعك على إنشاء بيان مشكلة. أخيرًا، ستشق طريقك إلى مرحلة التصور، حيث ستجري تدقيقًا تنافسيًا وتخرج بأفكار لتصميم تطبيق الهاتف المحمول المخصص من خلال الرسم.
بناء إطارات شبكية ونماذج أوّلية منخفضة الدقة
في هذا الجزء من الدورة، ستأخذ كل ما تعلمته عن مشكلة المستخدم التي تحاول حلها وتخرج بنسخة أساسية من تطبيق الهاتف المحمول المخصص. ستبدأ بإنشاء إطارات شبكية ورقية للتوصل إلى الكثير من الأفكار. سوف تأخذ أفضل أجزاء من الإطارات الشبكية الورقية الخاصة بك وإنشاء إطارات شبكية رقمية في Figma أو Adobe XD. بعد ذلك، ستحول الإطارات الشبكية الرقمية الخاصة بك إلى نموذج أوّلي منخفض الدقة. بعد ذلك، ستخطط وتجري دراسة قابلية الاستخدام للحصول على ملاحظات حول النموذج الأولي منخفض الدقة، وستجري تغييرات على تصميماتك بناءً على رؤى مستمدة من بحثك.
إنشاء نماذج تجريبية ونماذج أولية عالية الدقة
الخاص بك والذي يتضمن عناصر ومبادئ التصميم المرئي. طوال الرحلة، ستحفظ العناصر والمكونات في نظام التصميم الخاص بك، والتي ستتمكن من إعادة استخدامها عند تصميم موقع ويب سريع الاستجابة في الجزء التالي من الدورة التدريبية. بعد ذلك، ستحول النماذج التجريبية إلى نموذج أوّلي عالي الدقة. أخيرًا، سيكون لديك خيار تخطيط وإجراء دراسة قابلية الاستخدام لجمع الملاحظات حول النموذج الأولي عالي الدقة. بحلول نهاية هذا الجزء من الدورة، ستكتمل تصميمات تطبيقات الهاتف المحمول المخصصة الخاصة بك، وستنتهي من أكثر من نصف الطريق مع مشروع محفظتك.
تصميم موقع ويب تكميلي سريع الاستجابة
مع التصميمات المكتملة لتطبيق الهاتف المحمول المخصص، ستأخذ ما تعلمته عن منتجك والمستخدمين وتطبق ذلك لتصميم موقع ويب سريع الاستجابة لأجل الصالح الاجتماعي. للبدء، ستتعلم كيفية التصميم لتجارب مختلفة وأحجام الشاشة. بعد ذلك، ستراجع أهمية بنية المعلومات وإنشاء خريطة موقع لموقع الويب. ستقوم أيضًا برسم الكثير من الأفكار والتخطيطات المحتملة لموقعك على الويب. ستقوم بإنشاء إطارات شبكية على الورق، رقميًا، أو كليهما للشاشات ذات الأحجام المختلفة. كما ستقوم بإعداد نموذج أوّلي منخفض الدقة واختباره من خلال دراسة قابلية الاستخدام لتحسين تصميماتك. بعد ذلك، ستنتقل إلى تصميمات عالية الدقة حيث ستقوم بإنشاء نماذج تجريبية للشاشات ذات الأحجام المختلفة لموقعك الإلكتروني سريع الاستجابة. أخيرًا، ستقوم بإنشاء نموذج أوّلي عالي الدقة لموقع الويب سريع الاستجابة، واختباره مرة أخرى. بحلول نهاية هذا الجزء من الدورة، ستكتمل تصميماتك عبر المنصات وتضاف إلى محفظتك عبر الإنترنت!
About the تصميم تجربة المستخدم من Google Professional Certificate
استعد لمهنة في مجال النمو المرتفع لتصميم تجربة المستخدم، بدون خبرة أو درجة مطلوبة. من خلال التدريب الاحترافي المصمم من Google، انطلق في المسار السريع للحصول على وظيفة مدفوعة الأجر بشكل تنافسي. يوجد حاليًا 113700 فرصة عمل في الولايات المتحدة في تصميم تجربة المستخدم بمتوسط راتب مبتدئ يبلغ 58600 دولار.¹
Frequently Asked Questions
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