About this Course

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Course 7 of 7 in the
تصميم تجربة المستخدم من Google
Beginner Level
Approx. 46 hours to complete
Arabic

What you will learn

  • تطبيق كل خطوة من خطوات عملية تصميم تجربة المستخدم (التعاطف، التحديد، التصور، النموذج الأوّلي، الاختبار) لإنشاء مشروع محفظة.

  •  إنشاء إطارات شبكية ونماذج تجريبية ونماذج أولية منخفضة الدقة وعالية الدقة لتطبيق هاتف محمول مخصص وموقع ويب سريع الاستجابة. 

  •  إعداد مقابلة ناجحة لوظيفة تصميم تجربة المستخدم للمبتدئين.

  • تحديد ما إذا كان عمل التصميم المستقل مناسبًا.

Skills you will gain

  • وظائف تصميم تجربة المستخدم
  • اختبار قابلية الاستخدام
  • تصميم تجربة المستخدم (UXD)
  • تجربة المستخدم (UX)
  • النموذج الأوّلي
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Course 7 of 7 in the
تصميم تجربة المستخدم من Google
Beginner Level
Approx. 46 hours to complete
Arabic

Instructor

Offered by

Placeholder

Google

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

11 hours to complete

بدء عملية تصميم تجربة المستخدم: التعاطف، التحديد، التصور

11 hours to complete
19 videos (Total 57 min), 19 readings, 14 quizzes
Week
2

Week 2

8 hours to complete

بناء إطارات شبكية ونماذج أوّلية منخفضة الدقة

8 hours to complete
11 videos (Total 25 min), 14 readings, 10 quizzes
Week
3

Week 3

5 hours to complete

إنشاء نماذج تجريبية ونماذج أولية عالية الدقة

5 hours to complete
6 videos (Total 16 min), 8 readings, 6 quizzes
Week
4

Week 4

10 hours to complete

تصميم موقع ويب تكميلي سريع الاستجابة

10 hours to complete
15 videos (Total 37 min), 14 readings, 16 quizzes

About the تصميم تجربة المستخدم من Google Professional Certificate

تصميم تجربة المستخدم من Google

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