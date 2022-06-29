About this Course

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Course 6 of 7 in the
تصميم تجربة المستخدم من Google
Beginner Level
Approx. 39 hours to complete
Arabic

What you will learn

  •  تطبيق كل خطوة من خطوات عملية تصميم تجربة المستخدم (التعاطف، التحديد، التصور، النموذج الأوّلي، الاختبار) لإنشاء موقع ويب سريع الاستجابة في Adobe XD.

  •  تخطيط هندسة المعلومات وخرائط المواقع لتصميمات مواقع الويب. 

  •  تطبيق التخطيطات الشائعة لصفحات الويب. 

  •  إكمال مشروع تصميم وتضمينه في محفظة تجربة المستخدم الاحترافية.

Skills you will gain

  • Adobe XD
  • اختبار قابلية الاستخدام
  • تصميم تجربة المستخدم (UXD)
  • تجربة المستخدم (UX)
  • النموذج الأوّلي
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Course 6 of 7 in the
تصميم تجربة المستخدم من Google
Beginner Level
Approx. 39 hours to complete
Arabic

Instructor

Offered by

Placeholder

Google

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

8 hours to complete

بدء عملية تصميم تجربة المستخدم: التعاطف والتحديد

8 hours to complete
13 videos (Total 38 min), 15 readings, 9 quizzes
Week
2

Week 2

5 hours to complete

متابعة عملية تصميم تجربة المستخدم: التصور

5 hours to complete
9 videos (Total 31 min), 8 readings, 6 quizzes
Week
3

Week 3

6 hours to complete

إنشاء إطارات شبكية لموقع ويب سريع الاستجابة

6 hours to complete
12 videos (Total 53 min), 13 readings, 5 quizzes
Week
4

Week 4

6 hours to complete

إنشاء واختبار النماذج الأوّلية منخفضة الدقة

6 hours to complete
9 videos (Total 29 min), 12 readings, 8 quizzes

About the تصميم تجربة المستخدم من Google Professional Certificate

تصميم تجربة المستخدم من Google

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