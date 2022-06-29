تصميم الويب سريع الاستجابة في Adobe XD هو الدورة التدريبية السادسة في البرنامج الذي سيزودك بالمهارات التي تحتاجها للتقدم لوظائف المبتدئين في تصميم تجربة المستخدم (UX). في هذه الدورة التدريبية، ستقوم بتصميم موقع ويب سريع الاستجابة باستخدام Adobe XD، وهي أداة تصميم شائعة. يمكنك إكمال عملية التصميم من البداية إلى النهاية: التعاطف مع المستخدمين، وتحديد المشكلات لديهم، والتوصل إلى أفكار لحلول التصميم، وإنشاء إطارات شبكية ونماذج أوّلية، واختبار التصميمات للحصول على الملاحظات. بحلول نهاية هذه الدورة، سيكون لديك مشروع تصميم جديد لتضمينه في محفظة تجربة المستخدم الاحترافية الخاصة بك.
This course is part of the تصميم تجربة المستخدم من Google Professional Certificate
Offered By
About this Course
What you will learn
تطبيق كل خطوة من خطوات عملية تصميم تجربة المستخدم (التعاطف، التحديد، التصور، النموذج الأوّلي، الاختبار) لإنشاء موقع ويب سريع الاستجابة في Adobe XD.
تخطيط هندسة المعلومات وخرائط المواقع لتصميمات مواقع الويب.
تطبيق التخطيطات الشائعة لصفحات الويب.
إكمال مشروع تصميم وتضمينه في محفظة تجربة المستخدم الاحترافية.
Skills you will gain
- Adobe XD
- اختبار قابلية الاستخدام
- تصميم تجربة المستخدم (UXD)
- تجربة المستخدم (UX)
- النموذج الأوّلي
Offered by
Google Career Certificates are part of Grow with Google, an initiative that draws on Google's 20-year history of building products, platforms, and services that help people and businesses grow. Through programs like these, we aim to help everyone– those who make up the workforce of today and the students who will drive the workforce of tomorrow – access the best of Google’s training and tools to grow their skills, careers, and businesses.
Syllabus - What you will learn from this course
بدء عملية تصميم تجربة المستخدم: التعاطف والتحديد
متابعة عملية تصميم تجربة المستخدم: التصور
مشروع تصميم موقع الويب سريع الاستجابة الخاص بك قيد التنفيذ. في هذا الجزء من الدورة التدريبية، ستنتقل إلى مرحلة التصور في عملية التصميم. لمساعدتك في التوصل إلى أفكار لحلول التصميم، ستجري تدقيقًا تنافسيًا، وتستكمل نشاط "كيف يمكننا"، ورسم الأفكار باستخدام الثمانية المجنونة. ستتعرف أيضًا على أهمية هندسة المعلومات وخرائط المواقع عند الانتقال إلى تصميم مواقع الويب.
إنشاء إطارات شبكية لموقع ويب سريع الاستجابة
بعد التعاطف مع المستخدمين، وتحديد مشكلة المستخدم التي يجب حلها، والبدء في تصور الحلول الممكنة، حان الوقت لإضفاء الحيوية على أفكارك في الإطارات الشبكية. سيكون لموقع الويب سريع الاستجابة تخطيطات مختلفة، اعتمادًا على الجهاز وحجم الشاشة الذي تصمم من أجله، لذلك ستنشئ الكثير من الإطارات الشبكية المختلفة. أولاً، ستستكشف تخطيطات مواقع الويب الشائعة، وستقوم بإنشاء إطارات شبكية ورقية. بعد ذلك، ستتعرف على بعض العناصر والمكونات التي يشيع استخدامها في تصميم مواقع الويب سريعة الاستجابة. بعد ذلك، ستنتقل إلى إنشاء إطارات شبكية رقمية في Adobe XD. أخيرًا، ستقوم بتحديث وتحسين الإطارات الشبكية لتحسين إمكانية الوصول.
إنشاء واختبار النماذج الأوّلية منخفضة الدقة
الآن بعد أن أنشأت إطارات شبكية رقمية في Adobe XD، فقد حان الوقت لإنشاء نموذج أوّلي منخفض الدقة واختباره وتكراره للتحسين. أولاً، ستتعلم كيفية إنشاء نموذج أوّلي منخفض الدقة في Adobe XD. سوف تحصل على ملاحظات حول النموذج الأوّلي الخاص بك عن طريق التخطيط وإجراء دراسة قابلية الاستخدام. بعد ذلك، ستقوم بإجراء تغييرات على تصميماتك منخفضة الدقة بناء على رؤى مستمدة من بحثك.
About the تصميم تجربة المستخدم من Google Professional Certificate
استعد لمهنة في مجال النمو المرتفع لتصميم تجربة المستخدم، بدون خبرة أو درجة مطلوبة. من خلال التدريب الاحترافي المصمم من Google، انطلق في المسار السريع للحصول على وظيفة مدفوعة الأجر بشكل تنافسي. يوجد حاليًا 113700 فرصة عمل في الولايات المتحدة في تصميم تجربة المستخدم بمتوسط راتب مبتدئ يبلغ 58600 دولار.¹
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