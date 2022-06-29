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Course 3 of 7 in the
تصميم تجربة المستخدم من Google
Beginner Level
Approx. 20 hours to complete
Arabic

What you will learn

  • قم بإنشاء مخططات القصة للتوصل إلى أفكار حول حلول لاحتياجات المستخدم.

  • قم بإنشاء إطارات شبكية على الورق ورقميًا في أداة التصميم Figma.

  • قم بإنشاء النماذج الورقية لإنشاء تصميمات تفاعلية.

  • صمم نماذج أوّلية منخفضة الدقة في Figma. 

Skills you will gain

  • الإطار الشبكي
  • بحث تجربة المستخدم
  • تصميم تجربة المستخدم (UXD)
  • تجربة المستخدم (UX)
  • النموذج الأوّلي
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Course 3 of 7 in the
تصميم تجربة المستخدم من Google
Beginner Level
Approx. 20 hours to complete
Arabic

Instructor

Offered by

Placeholder

Google

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

8 hours to complete

مخطط القصة والإطار الشبكي

8 hours to complete
14 videos (Total 49 min), 13 readings, 11 quizzes
Week
2

Week 2

6 hours to complete

إنشاء إطارات شبكية ورقية ورقمية

6 hours to complete
10 videos (Total 58 min), 7 readings, 6 quizzes
Week
3

Week 3

6 hours to complete

بناء نماذج أوّلية منخفضة الدقة

6 hours to complete
13 videos (Total 57 min), 13 readings, 5 quizzes

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تصميم تجربة المستخدم من Google

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