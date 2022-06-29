"إنشاء الإطارات الشبكية والنماذج الأوّلية منخفضة الدقة" هي الدورة الثالثة في برنامج الشهادة التي ستزودك بالمهارات التي تحتاجها للتقدم لوظائف المبتدئين في تصميم تجربة المستخدم (UX). في هذه الدورة التدريبية، ستستمر في تصميم تطبيق جوال لملفك الشخصي الاحترافي لتجربة المستخدم. ستبدأ بإنشاء مخططات القصة والتعرف على أساسيات الرسم. بعد ذلك، ستقوم بإنشاء إطارات شبكية ورقية وإطارات شبكية رقمية باستخدام أداة التصميم Figma. ستقوم أيضًا بإنشاء نموذج أوّلي ورقي ونموذج أوّلي رقمي منخفض الدقة في Figma.
This course is part of the تصميم تجربة المستخدم من Google Professional Certificate
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About this Course
What you will learn
قم بإنشاء مخططات القصة للتوصل إلى أفكار حول حلول لاحتياجات المستخدم.
قم بإنشاء إطارات شبكية على الورق ورقميًا في أداة التصميم Figma.
قم بإنشاء النماذج الورقية لإنشاء تصميمات تفاعلية.
صمم نماذج أوّلية منخفضة الدقة في Figma.
Skills you will gain
- الإطار الشبكي
- بحث تجربة المستخدم
- تصميم تجربة المستخدم (UXD)
- تجربة المستخدم (UX)
- النموذج الأوّلي
Offered by
Google Career Certificates are part of Grow with Google, an initiative that draws on Google's 20-year history of building products, platforms, and services that help people and businesses grow. Through programs like these, we aim to help everyone– those who make up the workforce of today and the students who will drive the workforce of tomorrow – access the best of Google’s training and tools to grow their skills, careers, and businesses.
Syllabus - What you will learn from this course
مخطط القصة والإطار الشبكي
مرحبًا بك في عالم الإطارات الشبكية! ستبدأ بتعلم كيفية استخدام نتائج البحث لتقديم التصور أثناء عملية التصميم. بعد ذلك، ستنشئ نوعين من مخططات القصة: صورة كبيرة ومقرّبة. بعد ذلك، سترسم أول إطارات شبكية، وستكتشف فوائد الإطار الشبكي. ضع في اعتبارك أنه في هذه المرحلة من عملية التصميم، يجب أن يكون لديك الكثير من الأفكار للتصميمات التي تلبي احتياجات المستخدم الحقيقية. أنت تريد تنقيح تلك الأفكار، ويمكن أن يساعدك الإطار الشبكي في ذلك.
إنشاء إطارات شبكية ورقية ورقمية
هذا جزء مليء بالإثارة من الدورة حيث سترسم إطارات شبكية لتطبيق جوال! أولاً، سترسم الكثير من الإطارات الشبكية على الورق. بعد ذلك، ستنتقل إلى الإطارات الشبكية الرقمية في أداة التصميم Figma. ستتعلم كذلك من Figma مباشرة حول أفضل طريقة لاستخدام أداتهم. أخيرًا، ستقوم بتطبيق مبادئ الغشتالت، مثل التشابه، والتقارب، والمنطقة المشتركة، على الإطارات الشبكية الخاصة بك.
بناء نماذج أوّلية منخفضة الدقة
لقد تعرفت على المراحل الثلاث الأولى من عملية التصميم: التعاطف والتعريف والتصور. الآن، ستدخل المرحلة الرابعة من عملية التصميم: النموذج الأوّلي. أولاً، ستنشئ نموذجًا أوّليًا ورقيًا لتطبيق الهاتف المحمول الخاص بك. بعد ذلك، ستنتقل إلى نموذج أوّلي رقمي منخفض الدقة في Figma. بالإضافة إلى ذلك، ستستكشف طرقًا للتعرف على التحيز المحتمل في تصميماتك وتعلم كيفية تجنب الأنماط الخادعة.
About the تصميم تجربة المستخدم من Google Professional Certificate
استعد لمهنة في مجال النمو المرتفع لتصميم تجربة المستخدم، بدون خبرة أو درجة مطلوبة. من خلال التدريب الاحترافي المصمم من Google، انطلق في المسار السريع للحصول على وظيفة مدفوعة الأجر بشكل تنافسي. يوجد حاليًا 113700 فرصة عمل في الولايات المتحدة في تصميم تجربة المستخدم بمتوسط راتب مبتدئ يبلغ 58600 دولار.¹
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