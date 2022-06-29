About this Course

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Course 5 of 7 in the
تصميم تجربة المستخدم من Google
Beginner Level
Approx. 33 hours to complete
Arabic

What you will learn

  • بناء نماذج تجريبية ونماذج أولية عالية الدقة في أداة التصميم Figma.

  • تحديد وتطبيق عناصر ومبادئ التصميم المرئي الشائعة على التصميمات.

  • شرح كيف يمكن استخدام أنظمة التصميم لتنظيم وتوحيد وتحسين التصميمات.

  • فهم دور جلسات نقد التصميم والملاحظات أثناء التكرار التحسيني على التصميمات.

Skills you will gain

  • النموذج التجريبي
  • تصميم تجربة المستخدم (UXD)
  • ستحافظ Figma
  • تجربة المستخدم (UX)
  • النموذج الأوّلي
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Course 5 of 7 in the
تصميم تجربة المستخدم من Google
Beginner Level
Approx. 33 hours to complete
Arabic

Instructor

Offered by

Placeholder

Google

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

11 hours to complete

البدء في إنشاء نماذج تجريبية

11 hours to complete
16 videos (Total 52 min), 24 readings, 13 quizzes
Week
2

Week 2

5 hours to complete

تطبيق مبادئ التصميم المرئي على النماذج التجريبية

5 hours to complete
8 videos (Total 29 min), 11 readings, 8 quizzes
Week
3

Week 3

3 hours to complete

استكشاف أنظمة التصميم

3 hours to complete
9 videos (Total 34 min), 5 readings, 5 quizzes
Week
4

Week 4

3 hours to complete

المشاركة في جلسات التعقيب على التصميم

3 hours to complete
10 videos (Total 36 min), 2 readings, 4 quizzes

About the تصميم تجربة المستخدم من Google Professional Certificate

تصميم تجربة المستخدم من Google

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