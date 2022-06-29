إنشاء تصميمات ونماذج عالية الدقة في Figma هي الدورة الخامسة في برنامج الشهادة الذي سيزودك بالمهارات التي تحتاجها للتقدم إلى وظائف المبتدئين في تصميم تجربة المستخدم (UX). في هذه الدورة، ستتابع برامج تعليمية تدريجية لتتعلم كيفية إنشاء تصميمات عالية الدقة، تسمى نماذج تجريبية، في Figma، وهي أداة تصميم شائعة. بعد ذلك، ستحول هذه التصميمات إلى نموذج أوّلي تفاعلي يعمل كمنتج نهائي. ستقوم بإجراء بحث لجمع الملاحظات حول تصميماتك وإجراء تحسينات. أخيرًا، ستتعلم كيفية مشاركة تصميماتك مع فرق التطوير وتسليط الضوء على عملك في ملف تجربة المستخدم الشخصي الاحترافية.
This course is part of the تصميم تجربة المستخدم من Google Professional Certificate
Offered By
About this Course
What you will learn
بناء نماذج تجريبية ونماذج أولية عالية الدقة في أداة التصميم Figma.
تحديد وتطبيق عناصر ومبادئ التصميم المرئي الشائعة على التصميمات.
شرح كيف يمكن استخدام أنظمة التصميم لتنظيم وتوحيد وتحسين التصميمات.
فهم دور جلسات نقد التصميم والملاحظات أثناء التكرار التحسيني على التصميمات.
Skills you will gain
- النموذج التجريبي
- تصميم تجربة المستخدم (UXD)
- ستحافظ Figma
- تجربة المستخدم (UX)
- النموذج الأوّلي
Offered by
Google Career Certificates are part of Grow with Google, an initiative that draws on Google's 20-year history of building products, platforms, and services that help people and businesses grow. Through programs like these, we aim to help everyone– those who make up the workforce of today and the students who will drive the workforce of tomorrow – access the best of Google’s training and tools to grow their skills, careers, and businesses.
Syllabus - What you will learn from this course
البدء في إنشاء نماذج تجريبية
حوّل تركيزك إلى التصميم المرئي، وهو طريقة ظهور المنتج أو التقنية للمستخدمين. في هذا الجزء من الدورة التدريبية، ستبدأ في إنشاء نماذج تجريبية، وهي تصميمات عالية الدقة تمثل منتجًا نهائيًا. لإنشاء نماذج تجريبية، ستستخدم عناصر التصميم المرئي، مثل أسلوب الخط والألوان والأيقنة (تمثيل الأفكار بالصور). غالبًا ما يتم ترتيب العناصر في تخطيطات باستخدام طرق مثل الشبكات والاحتواء والمساحة السالبة. ستطبق كل هذه الدروس المتعلقة بالتصميم المرئي للبناء على تصميمات تطبيقات الأجهزة المحمولة التي كنت تعمل عليها خلال برنامج الشهادة.
تطبيق مبادئ التصميم المرئي على النماذج التجريبية
في هذا الجزء من الدورة، ستستخدم مبادئ التصميم المرئي لتحسين النماذج التجريبية. أولاً، ستستخدم التوكيد لتوجيه المستخدمين إلى أهم أجزاء الصفحة. بعد ذلك، ستقوم بتطبيق التسلسل الهرمي والقياس والتناسب لتنظيم العناصر في كل صفحة من صفحات تطبيقك. بعد ذلك، ستفكر في الانسجام والتنوع لمساعدة عناصر تطبيقك في العمل معًا أو التميز. أخيرًا، ستستعرض مرة أخرى مبادئ الغشتالت، مثل التشابه، والتقارب، والمنطقة المشتركة، لمساعدة المستخدمين على تفسير تصميماتك بسهولة.
استكشاف أنظمة التصميم
تعال واستكشف عالم أنظمة التصميم! في هذا الجزء من الدورة، ستتعرف على أجزاء نظام التصميم، بالإضافة إلى فوائد استخدام نظام التصميم. وستفحص أنظمة تصميم الشركات المختلفة، وستتاح لك الفرصة لاستخدامها في نماذج تجريبية خاصة بك. ستتعلم أيضًا كيفية استخدام وإنشاء أوراق الملصقات في Figma.
المشاركة في جلسات التعقيب على التصميم
يعد تقديم الملاحظات وتلقيها وتنفيذها جزءًا ضروريًا من عملية تصميم تجربة المستخدم. في هذا الجزء من الدورة، سوف تستكشف طرقًا فعالة لتقديم الملاحظات وتلقيها. ستتعرف أيضًا على جلسات نقد التصميم، والتي ستكون جزءًا مهمًا من وظيفتك الأولى كمصمم تجربة مستخدم. وأخيرًا، ستتعلم كيفية تحويل الملاحظات إلى خطوات قابلة للتنفيذ يمكنك اتخاذها لمراجعة التصميمات.
About the تصميم تجربة المستخدم من Google Professional Certificate
استعد لمهنة في مجال النمو المرتفع لتصميم تجربة المستخدم، بدون خبرة أو درجة مطلوبة. من خلال التدريب الاحترافي المصمم من Google، انطلق في المسار السريع للحصول على وظيفة مدفوعة الأجر بشكل تنافسي. يوجد حاليًا 113700 فرصة عمل في الولايات المتحدة في تصميم تجربة المستخدم بمتوسط راتب مبتدئ يبلغ 58600 دولار.¹
Frequently Asked Questions
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