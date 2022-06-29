إجراء بحث تجربة المستخدم واختبار المفاهيم المبكرة هي الدورة الرابعة في برنامج الشهادة والتي ستزودك بالمهارات التي تحتاجها للتقدم إلى وظائف المبتدئين في مجال تصميم تجربة المستخدم (UX). في هذه الدورة، ستتعلم كيفية التخطيط وإجراء دراسة قابلية الاستخدام لجمع الملاحظات حول التصميمات. بعد ذلك، ستقوم بتعديل تصميماتك منخفضة الدقة بناءً على الرؤى المستمدة من بحثك.
This course is part of the تصميم تجربة المستخدم من Google Professional Certificate
Offered By
About this Course
What you will learn
تخطيط وإجراء دراسات قابلية الاستخدام خاضعة للإشراف وغير خاضعة للإشراف.
تجميع الملاحظات من دراسات قابلية الاستخدام والتوصل إلى رؤى.
مشاركة منهجية البحث والرؤى باستخدام مهارات العرض التقديمي المقنعة.
تعديل التصميمات منخفضة الدقة بناءً على الرؤى المستمدة من البحث.
Skills you will gain
- بحث تجربة المستخدم
- اختبار قابلية الاستخدام
- تصميم تجربة المستخدم (UXD)
- تجربة المستخدم (UX)
- النموذج الأوّلي
Offered by
Google Career Certificates are part of Grow with Google, an initiative that draws on Google's 20-year history of building products, platforms, and services that help people and businesses grow. Through programs like these, we aim to help everyone– those who make up the workforce of today and the students who will drive the workforce of tomorrow – access the best of Google’s training and tools to grow their skills, careers, and businesses.
Syllabus - What you will learn from this course
التخطيط لدراسات بحث تجربة المستخدم
تعرف على كيفية التخطيط لدراسة بحث تجربة المستخدم! توجد سبعة عناصر يجب أن تتضمنها خطتك وهي: خلفية المشروع، وأهداف البحث، وأسئلة البحث، ومؤشرات الأداء الرئيسية، والمنهجية، والمشاركين، والنص أو الأسئلة التي ستطرحها على المشاركين. ستستكشف كل عنصر من هذه العناصر بالتفصيل، وستقوم بإعداد خطة البحث الخاصة بك لاختبار التصاميم التي أعددتها في الدورة السابقة من برنامج الشهادة. ستتعلم أيضًا كيفية احترام خصوصية المستخدم وبياناته عند إجراء بحث تجربة المستخدم.
إجراء بحث باستخدام دراسات قابلية الاستخدام
يُعد إجراء بحث مع المشاركين للحصول على ملاحظات حول تصميماتك أمرًا بالغ الأهمية. في هذا الجزء من الدورة التدريبية، ستقوم بإجراء دراسة قابلية الاستخدام، وهي طريقة بحث تقيّم مدى سهولة إكمال المشاركين للمهام الأساسية في تصميم ما. ستستكشف أيضًا كيفية تقليل التحيز وكيف تكون شموليًا عند إجراء دراسات قابلية الاستخدام. وستقوم بتدوين الملاحظات أثناء مراقبة المشاركين في دراسة قابلية الاستخدام.
تحليل وتجميع/توليف نتائج البحوث
بعد إجراء دراسة قابلية الاستخدام، سيكون لديك الكثير من ملاحظات المشاركين. في هذا الجزء من الدورة، ستقوم بتحليل وتجميع/توليف جميع الملاحظات التي حصلت عليها من بحثك. ستقوم بجمع البيانات والملاحظات في مكان واحد، وتنظيم البيانات باستخدام مخطط تقارب، والعثور على الموضوعات، والتوصل إلى رؤى قابلة للتنفيذ.
مشاركة الرؤى المستمدة من البحث لوضع تصميمات أفضل
حان وقت التألق وخروج عملك الشاق إلى النور! أنت على استعداد لمشاركة الرؤى المستمدة من بحثك والترويج لها. في هذا الجزء من الدورة، ستتعرف على تقنيات تقديم الرؤى إلى جماهير مختلفة، وستعمل على تحسين مهارات العرض التقديمي لجذب انتباه جمهورك. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم بتكرار تصميماتك، مما يعني إجراء مراجعات لإنشاء تصميمات جديدة ومحسنة، بناءً على الرؤى المستمدة من بحثك.
About the تصميم تجربة المستخدم من Google Professional Certificate
استعد لمهنة في مجال النمو المرتفع لتصميم تجربة المستخدم، بدون خبرة أو درجة مطلوبة. من خلال التدريب الاحترافي المصمم من Google، انطلق في المسار السريع للحصول على وظيفة مدفوعة الأجر بشكل تنافسي. يوجد حاليًا 113700 فرصة عمل في الولايات المتحدة في تصميم تجربة المستخدم بمتوسط راتب مبتدئ يبلغ 58600 دولار.¹
Frequently Asked Questions
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