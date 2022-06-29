About this Course

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Course 4 of 7 in the
تصميم تجربة المستخدم من Google
Beginner Level
Approx. 21 hours to complete
Arabic

What you will learn

  • تخطيط وإجراء دراسات قابلية الاستخدام خاضعة للإشراف وغير خاضعة للإشراف.

  • تجميع الملاحظات من دراسات قابلية الاستخدام والتوصل إلى رؤى.

  • مشاركة منهجية البحث والرؤى باستخدام مهارات العرض التقديمي المقنعة.

  • تعديل التصميمات منخفضة الدقة بناءً على الرؤى المستمدة من البحث.

Skills you will gain

  • بحث تجربة المستخدم
  • اختبار قابلية الاستخدام
  • تصميم تجربة المستخدم (UXD)
  • تجربة المستخدم (UX)
  • النموذج الأوّلي
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Course 4 of 7 in the
تصميم تجربة المستخدم من Google
Beginner Level
Approx. 21 hours to complete
Arabic

Instructor

Offered by

Placeholder

Google

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

8 hours to complete

التخطيط لدراسات بحث تجربة المستخدم

8 hours to complete
14 videos (Total 58 min), 15 readings, 10 quizzes
Week
2

Week 2

5 hours to complete

إجراء بحث باستخدام دراسات قابلية الاستخدام

5 hours to complete
18 videos (Total 68 min), 6 readings, 7 quizzes
Week
3

Week 3

4 hours to complete

تحليل وتجميع/توليف نتائج البحوث

4 hours to complete
8 videos (Total 23 min), 5 readings, 6 quizzes
Week
4

Week 4

4 hours to complete

مشاركة الرؤى المستمدة من البحث لوضع تصميمات أفضل

4 hours to complete
9 videos (Total 28 min), 7 readings, 4 quizzes

About the تصميم تجربة المستخدم من Google Professional Certificate

تصميم تجربة المستخدم من Google

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