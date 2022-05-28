ستقدم هذه الدورة التدريبية بُنى البيانات الأساسية للغة برمجة Python. وسوف نتجاوز أساسيات البرمجة الإجرائية ونستكشف الكيفية التي يمكننا من خلالها استخدام بُنى بيانات Python المضمَّنة، مثل القوائم والقواميس والمجموعات لإجراء تحليل معقد بشكل متزايد للبيانات. ستغطي هذه الدورة التدريبية الفصول من 6 إلى 10 من كتاب «Python للجميع» النصي. وستغطي هذه الدورة التدريبية Python 3.
Python بُنى بياناتUniversity of Michigan
About this Course
What you will learn
شرح مبادئ بُنى البيانات وكيفية استخدامها
إنشاء برامج قادرة على قراءة وكتابة البيانات من الملفات
تخزين بيانات مثل أزواج القيم/الأزواج الرئيسية باستخدام قواميس Python
إنجاز مهام متعددة الخطوات مثل الفرز أو التكرار باستخدام المجموعات
Skills you will gain
- Trigonometric Integral
- Python Programming
- Linearity
- Sorting
Offered by
University of Michigan
The mission of the University of Michigan is to serve the people of Michigan and the world through preeminence in creating, communicating, preserving and applying knowledge, art, and academic values, and in developing leaders and citizens who will challenge the present and enrich the future.
Syllabus - What you will learn from this course
الفصل السادس: السلاسل
في هذا الفصل الدراسي، سنتابع من حيث توقفنا في الفصل الدراسي السابق، بدءًا من الفصل 6 من الكتاب النصي لنغطي السلاسل النصية وننتقل إلى بُنى البيانات. ويُخصص الأسبوع الثاني من هذا الفصل الدراسي لتثبيت Python، إذا كنتم تريدون بالفعل تشغيل التطبيقات على كمبيوتر سطح مكتب أو جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بكم. إذا اخترتم تثبيت Python، فيمكنكم تخطي الأسبوع الثالث والتقدم في الدورة.
الوحدة: تثبيت Python واستخدامه
في هذه الوحدة سوف تقومون بإعداد الأشياء حتى تتمكنون من كتابة برامج Python. ونحن لا نطلب تثبيت Python لهذا الفصل الدراسي. ويمكنكم كتابة واختبار برامج Python في المتصفح باستخدام "Python Code Playground" في هذا الدرس. يُرجى قراءة مادة "استخدام Python في هذا الفصل الدراسي" للاطلاع على التفاصيل.
الفصل السابع: الملفات
حتى الآن، كنا نعمل باستخدام البيانات التي تتم قراءتها من المستخدم أو البيانات في الثوابت. لكن البرامج الفعلية تعالج كميات كبيرة للغاية من البيانات عن طريق قراءة وكتابة الملفات في تخزين ثانوي على جهاز الكمبيوتر الخاص بكم. وفي هذا الفصل نبدأ في كتابة برامجنا الأولى التي تقرأ وتفحص وتعالج البيانات الحقيقية.
الفصل الثامن: القوائم
نظرًا لأننا نريد حل المشكلات الأكثر تعقيدًا في Python، فنحن بحاجة إلى متغيرات أكثر قوة. حتى الآن، كنا نستخدم متغيرات بسيطة لتخزين الأرقام أو السلاسل حيث يكون لدينا قيمة واحدة في أي متغير. وبدءًا من القوائم، سنُخزِّنُ العديد من القيم في متغير واحد باستخدام مخطط فهرسة لتخزين قيم مختلفة من داخل متغير واحد وتنظيمها واستردادها. ونحن نطلق على هذه المتغيرات متعددة القيم اسم "المجموعات" أو "بُنى البيانات".
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