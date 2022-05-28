About this Course

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Approx. 20 hours to complete
Arabic

What you will learn

  • شرح مبادئ بُنى البيانات وكيفية استخدامها

  • إنشاء برامج قادرة على قراءة وكتابة البيانات من الملفات

  • تخزين بيانات مثل أزواج القيم/الأزواج الرئيسية باستخدام قواميس Python

  • إنجاز مهام متعددة الخطوات مثل الفرز أو التكرار باستخدام المجموعات

Skills you will gain

  • Trigonometric Integral
  • Python Programming
  • Linearity
  • Sorting
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Approx. 20 hours to complete
Arabic

Instructor

Offered by

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University of Michigan

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

4 hours to complete

الفصل السادس: السلاسل

4 hours to complete
7 videos (Total 57 min), 7 readings, 2 quizzes
Week
2

Week 2

4 hours to complete

الوحدة: تثبيت Python واستخدامه

4 hours to complete
5 videos (Total 23 min), 2 readings, 2 quizzes
Week
3

Week 3

3 hours to complete

الفصل السابع: الملفات

3 hours to complete
5 videos (Total 46 min), 1 reading, 3 quizzes
Week
4

Week 4

3 hours to complete

الفصل الثامن: القوائم

3 hours to complete
7 videos (Total 48 min)

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