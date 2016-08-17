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Course 4 of 7 in the
程序设计与算法 Specialization
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Peking University

Syllabus - What you will learn from this course

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1

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24 minutes to complete

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24 minutes to complete
2 videos (Total 4 min), 2 readings
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2

Week 2

4 hours to complete

枚举

4 hours to complete
3 videos (Total 76 min), 1 reading, 1 quiz
Week
3

Week 3

5 hours to complete

递归

5 hours to complete
4 videos (Total 97 min), 1 reading, 1 quiz
Week
4

Week 4

5 hours to complete

动态规划（1）

5 hours to complete
3 videos (Total 96 min), 1 reading, 1 quiz

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