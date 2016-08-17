算法代表着用系统的方法描述解决问题的策略机制，北京大学《算法基础》课程将带你一一探索枚举、二分、贪心、递归、深度优先搜索、广度优先搜索、动态规划等经典算法，体会他们巧妙的构思，感受他们利用计算解决问题的独特魅力。顺利完成本课程，你将不但能够掌握这些算法的原理，还能够对这些算法进行灵活应用以及准确实现。本课程的中的编程任务，将充分训练你的思维能力和动手能力，促成全面、缜密思考问题的习惯。达到本门课程的要求，即意味者你具备了初步的算法基础和较强的编程实现能力。
This course is part of the 程序设计与算法 Specialization
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Peking University
Peking University is determined to make its education openly accessible to students in China and around the world. With over 3000 faculty members, Peking University offers excellence in teaching and learning.
Syllabus - What you will learn from this course
欢迎加入我们！
好的算法是程序设计的灵魂！拥有了骄人战绩的你，在熟练掌握程序设计语言的同时，只有掌握了算法这个利器之后，才能在驾驭程序开发项目中出其不意、鬼斧神工！欢迎加入《算法基础》课程，为你的程序插上飞翔的翅膀！PS：我们这门课程一直处在不断地建设与优化当中，吸取了很多以往课程的经典视频，所以如果你看到视频中出现了不同课程的名字，也不要惊讶哦，因为你正在集百家所长：）
枚举
在日常生活中我们经常遇到这样的情景：数字密码最后一位忘记了，就从0~9逐个尝试；去提货点取快递，快递员检查完所有包裹才找到属于你的；警察列举出所有的嫌疑人才有可能发现真凶…以上在进行归纳推理时，逐个考察了某类事情的所有可能情况，并逐一进行检验，这种方法叫做枚举。枚举比较直观，易于理解，本模块将介绍枚举算法的基本数学模型和常用策略，从而解决通过公式推导、规则演绎的方法不能解决的问题。PS：我们这门课程一直处在不断地建设与优化当中，吸取了很多以往课程的经典视频，所以如果你看到视频中出现了不同课程的名字，也不要惊讶哦，因为你正在集百家所长：）
递归
递归调用是设计和描述算法的一种有力工具，尤其是在解决复杂问题时经常采用。它的基本思想是要解决某一问题A，可以先解决一个形式相同，但规模小一点的问题B。问题B如果解决了，那么问题A也就迎刃而解。有些问题使用传统的迭代算法是很难求解甚至无解的，而使用递归却可以很容易地解决。本模块将通过具体的例题介绍如何构造递归函数，如何设置递归终止的条件以及分析递归算法的复杂度。
动态规划（1）
通过上一模块的学习，你已经了解如何通过递归的办法解决问题，但是单纯的递归往往会导致子问题被重复计算，因此在解决某些问题的时候，效率会很低。而将一个问题分解为子问题递归求解，并且将中间结果保存以避免重复计算的方法就叫做“动态规划”。本模块将初步介绍对于特定的问题如何寻找子问题、定义问题的状态以及状态转移方程。
Reviews
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TOP REVIEWS FROM 算法基础
Prestigious University and of course with technical professors.
内容有点跳的快了，有点acm基础复习课的感觉，比如前面灌溉问题这种的，priority queue我相信看算法基础的同学基本是没学过的，直接用起来对于真的是来新学基础的同学来说有点不好。
About the 程序设计与算法 Specialization
本专项课程旨在系统培养你的程序设计与编写能力。系列课程从计算机的基础知识讲起，无论你来自任何学科和行业背景，都能快速理解；同时我们又系统性地介绍了C程序设计，C++程序设计，算法基础，数据结构与算法相关的内容，各门课之间联系紧密，循序渐进，能够帮你奠定坚实的程序开发基础；课程全部配套在线编程测试，将有效地训练和提升你编写程序的实际动手能力。并通过结业实践项目为你提供应用程序设计解决复杂现实问题的锻炼，从而积累实际开发的经验。因此，我们希望本专项课程能够帮助你完成从仅了解基本的计算机知识到能够利用高质量的程序解决实际问题的转变。
Frequently Asked Questions
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