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Learner Reviews & Feedback for 算法基础 by Peking University

4.8
stars
321 ratings
40 reviews

About the Course

算法代表着用系统的方法描述解决问题的策略机制，北京大学《算法基础》课程将带你一一探索枚举、二分、贪心、递归、深度优先搜索、广度优先搜索、动态规划等经典算法，体会他们巧妙的构思，感受他们利用计算解决问题的独特魅力。顺利完成本课程，你将不但能够掌握这些算法的原理，还能够对这些算法进行灵活应用以及准确实现。本课程的中的编程任务，将充分训练你的思维能力和动手能力，促成全面、缜密思考问题的习惯。达到本门课程的要求，即意味者你具备了初步的算法基础和较强的编程实现能力。...

Top reviews

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1 - 25 of 40 Reviews for 算法基础

By Zhe W

Oct 4, 2018

It's a valuable experience and I learned a lot about algorithms, thanks you !

By 陈哲

Aug 10, 2017

Prestigious University and of course with technical professors.

By Qirong M

Oct 4, 2015

这个课程很棒！两位老师风趣幽默，深入浅出地讲解了常用的算法思想和一些经典的例题。每节课视频的氛围也是很赞，非常非常喜欢两位老师！特别是一些有趣的偕名（像什么人人为我，我为人人，少林神棍），能够很好地帮助理解和记忆。部分作业题有一定的难度，但是总体难度还是小于视频例题的难度，经过一定的思考和调试后基本上都能解决。唯一美中不足的地方是貌似有些题目在出错了以后没有提供出错数据和正确结果的下载（或者是我没有找到），所以一些算法细节上的错误或者考虑不周比较难调试。课程总体的内容，老师的讲解，配套的练习，都非常好！

By 呵呵Lego

Feb 5, 2016

好！（这个评论虽然只有一个字（和一个标点（然而却表达了作者的想法（好字充分说明了评论者对课程的喜爱，说明从中学习到了许多只是（末尾的一个叹号，增强了语气，抒发了对授课老师、助教的感谢。）））

！！！说没看够啊！！！

By 邢晓佼

Aug 5, 2017

still like the two teachers for their clear teaching and sense of humor！

By 王子健

Feb 26, 2017

The two teachers taught clearly and the homework is really helpful！

By Changbin D

Jun 30, 2016

Best teachers, they are very responsible for questions.

By 方嘉伟

Sep 11, 2017

感谢两位老师的辛苦讲解，让我明白枚举，递归，动态规划，深度搜索，广度搜索，二分，贪心这些基本算法的思路。

By 杨宇翔

May 18, 2018

对我来说真的太难了,老师教得很好,可是我就是没法领悟这些东西.前路漫漫,我还会回来学的,谢谢老师们!

By zangkuo

Aug 18, 2015

I suppose I will learn a lot from the lessons

By Yongyi Z

Aug 30, 2018

老师的教学风格很有趣，课程内容也全都是干货，遗憾的是我最终没能写完全部的作业。

By 长坤 柴

Nov 21, 2016

很好的课程 作为一个非计算机专业的学生 看完这门课程觉得收获很大

By Zhao Z

Oct 22, 2017

very good course!!!

By 胡亦乾

Jan 19, 2017

郭老师植入农夫山泉软广，厉害厉害厉害

By Yizhen L

Aug 14, 2015

非常好，面向基础人群的中文mooc课

By 肖壮清

Feb 22, 2016

不错，如果提供更多的参考资料就更好

By Zhaodong H

Aug 31, 2018

两位老师讲得非常透彻，受益匪浅

By Eric

Feb 25, 2016

老师讲的非常非常好！！！

By 张亚龙

Aug 8, 2016

讲的很赞，谢谢老师！

By 曹城华

Dec 17, 2015

学好算法真的很重要！

By sutacy

Oct 25, 2015

能听的懂，自然5颗星

By 于立行

Nov 7, 2015

讲课清晰 分析到位

By zhenhua F

Aug 7, 2020

坚持就是胜利！

By hell

May 18, 2017

awesome

By 洋 冯

Aug 15, 2016

太好了！

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