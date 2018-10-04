By Zhe W•
Oct 4, 2018
It's a valuable experience and I learned a lot about algorithms, thanks you !
By 陈哲•
Aug 10, 2017
Prestigious University and of course with technical professors.
By Qirong M•
Oct 4, 2015
这个课程很棒！两位老师风趣幽默，深入浅出地讲解了常用的算法思想和一些经典的例题。每节课视频的氛围也是很赞，非常非常喜欢两位老师！特别是一些有趣的偕名（像什么人人为我，我为人人，少林神棍），能够很好地帮助理解和记忆。部分作业题有一定的难度，但是总体难度还是小于视频例题的难度，经过一定的思考和调试后基本上都能解决。唯一美中不足的地方是貌似有些题目在出错了以后没有提供出错数据和正确结果的下载（或者是我没有找到），所以一些算法细节上的错误或者考虑不周比较难调试。课程总体的内容，老师的讲解，配套的练习，都非常好！
By 呵呵Lego•
Feb 5, 2016
好！（这个评论虽然只有一个字（和一个标点（然而却表达了作者的想法（好字充分说明了评论者对课程的喜爱，说明从中学习到了许多只是（末尾的一个叹号，增强了语气，抒发了对授课老师、助教的感谢。）））
！！！说没看够啊！！！
By 邢晓佼•
Aug 5, 2017
still like the two teachers for their clear teaching and sense of humor！
By 王子健•
Feb 26, 2017
The two teachers taught clearly and the homework is really helpful！
By Changbin D•
Jun 30, 2016
Best teachers, they are very responsible for questions.
By 方嘉伟•
Sep 11, 2017
感谢两位老师的辛苦讲解，让我明白枚举，递归，动态规划，深度搜索，广度搜索，二分，贪心这些基本算法的思路。
By 杨宇翔•
May 18, 2018
对我来说真的太难了,老师教得很好,可是我就是没法领悟这些东西.前路漫漫,我还会回来学的,谢谢老师们!
By zangkuo•
Aug 18, 2015
I suppose I will learn a lot from the lessons
By Yongyi Z•
Aug 30, 2018
老师的教学风格很有趣，课程内容也全都是干货，遗憾的是我最终没能写完全部的作业。
By 长坤 柴•
Nov 21, 2016
很好的课程 作为一个非计算机专业的学生 看完这门课程觉得收获很大
By Zhao Z•
Oct 22, 2017
very good course!!!
By 胡亦乾•
Jan 19, 2017
郭老师植入农夫山泉软广，厉害厉害厉害
By Yizhen L•
Aug 14, 2015
非常好，面向基础人群的中文mooc课
By 肖壮清•
Feb 22, 2016
不错，如果提供更多的参考资料就更好
By Zhaodong H•
Aug 31, 2018
两位老师讲得非常透彻，受益匪浅
By Eric•
Feb 25, 2016
老师讲的非常非常好！！！
By 张亚龙•
Aug 8, 2016
讲的很赞，谢谢老师！
By 曹城华•
Dec 17, 2015
学好算法真的很重要！
By sutacy•
Oct 25, 2015
能听的懂，自然5颗星
By 于立行•
Nov 7, 2015
讲课清晰 分析到位
By zhenhua F•
Aug 7, 2020
坚持就是胜利！
By hell•
May 18, 2017
awesome
By 洋 冯•
Aug 15, 2016
太好了！