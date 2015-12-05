北京大学《C++程序设计》这门课将向你讲授C++程序设计有关的概念和语法，使你能够使用C++语言，以面向对象的方法编写可维护性、可扩充性好的，较大规模的程序。我们建议你在开始本课程之前已经熟悉了C语言和基本程设编写。这门课则将带你掌握C++语言中类、对象、运算符重载、继承、多态等面向对象的程序设计方法，以及模板、标准模板库STL等泛型程序设计的机制，体会和领悟面向对象程序设计方法和泛型程序设计方法的优势。
This course is part of the 程序设计与算法 Specialization
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Peking University
Peking University is determined to make its education openly accessible to students in China and around the world. With over 3000 faculty members, Peking University offers excellence in teaching and learning.
Syllabus - What you will learn from this course
快来加入我们吧！
在完成了计算导论和C程序设计两门课程之后，你是不是被编写程序中逻辑思维的过程与设计精秒的小程序解决实际生活中的问题所深深吸引？你是不是有时也会为大篇幅的程序设计中查错、复用等问题而纠结？快来加入专项课程的第三门课程《C++程序设计》中来吧，为你撑起“面向对象”的另一片天地！通过这门课程的学习，你将有能力驾驭大规模的程序开发，提升自身的编程素养，并为后续的算法、数据结构等课程的学习奠定坚实的基础！PS：我们这门课程一直处在不断地建设与优化当中，吸取了很多以往课程的经典视频，所以如果你看到视频中出现了不同课程的名字，也不要惊讶哦，因为你正在集百家所长：）
从C走进C++
C++是在C语言的基础上创建的一门功能更为强大的面向对象程序设计语言。在正式开始C++程序设计学习之初，我们首先回顾C语言中的高级内容，包括函数指针、命令行参数、位运算和动态内存分配，并在此基础上对C语言进行扩充，引入了引用、const关键字和常量、内联函数和重载函数、函数缺省参数等内容，为后续的C++程序设计的学习打下基础。面向对象的程序设计更接近于真实世界，它要分析待解决的问题中，有哪些类事物，每类事物都有哪些特点，不同的事物种类之间是什么关系，事物之间如何相互作用。本模块将初步介绍面向对象的程序设计的基本内容，尤其是“类”和“对象”这两个重要概念。PS：我们这门课程一直处在不断地建设与优化当中，吸取了很多以往课程的经典视频，所以如果你看到视频中出现了不同课程的名字，也不要惊讶哦，因为你正在集百家所长：）
类和对象
在对类和对象有了初步的了解后，大家已经知道类是C++中十分重要的概念，它是实现面向对象程序设计的基础。类是所有面向对象的语言的共同特征，所有面向对象的语言都提供了这种类型。本模块将进一步介绍类和对象的相关深入概念与内容，包括用于初始化的构造函数，以及复制构造函数，析构函数等。
运算符重载
如果不做特殊处理的话，C++的“+”“-”“*”“/”等运算符只能用于对基本类型的常量或变量进行运算，不能用于对象之间的运算。我们希望对象之间也能用这些运算符进行运算，例如，复数之间是可以进行四则运算的，两个复数对象相加如果直接用“+”运算符完成，那不是很直观和简洁吗？本模块将介绍利用C++提供的“运算符重载”机制，赋予运算符新的功能，就能解决对象之间运算的问题。
Reviews
- 5 stars83.66%
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- 3 stars3.24%
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TOP REVIEWS FROM C++程序设计
Excellent course! Teachers are humorous and good at logical teaching.
Excellent Lectures! Some hard programming assignments. No TA or instructor around on line. Not too many to discuss in course forum. Overall, not an easy course.
The course is excellent in its content. However, OJ caused a lot of trouble and you have to use some workaround instead of features in C++11.
老师讲的调理，面面俱到， 有一点建议就是作业难度有些大， 对于初学者来说完成难度较高， 希望能够在课程中有所涉及 作业。
About the 程序设计与算法 Specialization
本专项课程旨在系统培养你的程序设计与编写能力。系列课程从计算机的基础知识讲起，无论你来自任何学科和行业背景，都能快速理解；同时我们又系统性地介绍了C程序设计，C++程序设计，算法基础，数据结构与算法相关的内容，各门课之间联系紧密，循序渐进，能够帮你奠定坚实的程序开发基础；课程全部配套在线编程测试，将有效地训练和提升你编写程序的实际动手能力。并通过结业实践项目为你提供应用程序设计解决复杂现实问题的锻炼，从而积累实际开发的经验。因此，我们希望本专项课程能够帮助你完成从仅了解基本的计算机知识到能够利用高质量的程序解决实际问题的转变。
Frequently Asked Questions
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