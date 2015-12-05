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Course 3 of 7 in the
程序设计与算法 Specialization
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Peking University

Syllabus - What you will learn from this course

Content RatingThumbs Up88%(3,213 ratings)
Week
1

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25 minutes to complete

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25 minutes to complete
2 videos (Total 5 min), 2 readings
Week
2

Week 2

9 hours to complete

从C走进C++

9 hours to complete
12 videos (Total 125 min), 2 readings, 4 quizzes
Week
3

Week 3

6 hours to complete

类和对象

6 hours to complete
10 videos (Total 116 min), 1 reading, 2 quizzes
Week
4

Week 4

5 hours to complete

运算符重载

5 hours to complete
6 videos (Total 99 min), 1 reading, 2 quizzes

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