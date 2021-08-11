Learner Reviews & Feedback for إدارة النظم وخدمات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات by Google
4.6
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About the Course
ستنقلك هذه الدورة من العمل على جهاز كمبيوتر واحد إلى أسطول كامل. إدارة النظم هي مجال تكنولوجيا المعلومات المسؤول عن الحفاظ على وجود أنظمة أجهزة كمبيوتر موثوقة في بيئة متعددة المستخدمين. سوف تتعرف في هذه الدورة على خدمات البنية التحتية التي تحافظ على استمرارية عمل جميع المؤسسات، سواء الكبيرة أو الصغيرة. سوف نتعمق في السحابة حتى تفهم كل شيء، بدءًا من إعدادات البنية التحتية النموذجية للسحابة وصولًا إلى كيفية إدارة موارد السحابة. ستتعلم أيضًا كيفية إدارة الخوادم وتكوينها، وكيفية استخدام الأدوات المستخدمة في القطاع لإدارة أجهزة الكمبيوتر، ومعلومات المستخدم وإنتاجية المستخدم. أخيرًا، ستتعلم كيفية استعادة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الخاصة بمؤسستك في حالة حدوث كارثة.
وبنهاية هذه الدورة ستكون قادرًا على:
● الاستفادة من أفضل الممارسات لاختيار الأجهزة والموردين والخدمات لمؤسستك
● فهم كيفية عمل خدمات البنية التحتية الأكثر شيوعًا التي تحافظ على استمرارية عمل\nالمؤسسات، وكيفية إدارة خوادم البنية التحتية
● فهم كيفية تحقيق أقصى استفادة من السحابة لمؤسستك
● إدارة أجهزة الكمبيوتر والمستخدمين لدى مؤسسة ما باستخدام خدمات الدليل وخدمة Active Directory وبرنامجOpenLDAP
●اختيار الأدوات التي ستستخدمها مؤسستك وإدارتها
● إنشاء نسخ احتياطية من بيانات مؤسستك ومعرفة كيفية استعادة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لديك في حالة حدوث كارثة
● الاستفادة من المعرفة بإدارة النظم لتخطيط العمليات وتحسينها لبيئات تكنولوجيا المعلومات...
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By Mohamed Y A
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Aug 11, 2021
nice course have many useful information thank you so much