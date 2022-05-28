ستنقلك هذه الدورة من العمل على جهاز كمبيوتر واحد إلى أسطول كامل. إدارة النظم هي مجال تكنولوجيا المعلومات المسؤول عن الحفاظ على وجود أنظمة أجهزة كمبيوتر موثوقة في بيئة متعددة المستخدمين. سوف تتعرف في هذه الدورة على خدمات البنية التحتية التي تحافظ على استمرارية عمل جميع المؤسسات، سواء الكبيرة أو الصغيرة. سوف نتعمق في السحابة حتى تفهم كل شيء، بدءًا من إعدادات البنية التحتية النموذجية للسحابة وصولًا إلى كيفية إدارة موارد السحابة. ستتعلم أيضًا كيفية إدارة الخوادم وتكوينها، وكيفية استخدام الأدوات المستخدمة في القطاع لإدارة أجهزة الكمبيوتر، ومعلومات المستخدم وإنتاجية المستخدم. أخيرًا، ستتعلم كيفية استعادة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الخاصة بمؤسستك في حالة حدوث كارثة.
This course is part of the Google شهادة تقنية المعلومات من Professional Certificate
Offered By
About this Course
Skills you will gain
- Directory Service
- Provisioning
- Network Service
Offered by
Google Career Certificates are part of Grow with Google, an initiative that draws on Google's 20-year history of building products, platforms, and services that help people and businesses grow. Through programs like these, we aim to help everyone– those who make up the workforce of today and the students who will drive the workforce of tomorrow – access the best of Google’s training and tools to grow their skills, careers, and businesses.
Syllabus - What you will learn from this course
ما المقصود بإدارة النظم؟
مرحبًا بك في دورة إدارة النظم الخاصة بشهادة اختصاصي دعم تكنولوجيا المعلومات! سنتناول في الأسبوع الأول من هذه الدورة أساسيات إدارة النظم. سوف نغطي السياسات التنظيمية، وخدمات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وتوفير حسابات المستخدمين والأجهزة، والصيانة الدورية، واستكشاف الأخطاء وإصلاحها، وإدارة المشكلات المحتملة. وبنهاية هذه الوحدة، سوف تفهم أدوار ومسؤوليات مسؤول إدارة النظم. فهيا بنا نبدأ!
خدمات الشبكة والبنية التحتية
في الأسبوع الثاني من هذه الدورة، سنتعرف على خدمات الشبكة والبنية التحتية. وسوف نغطي المقصود بخدمات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ودورها في إدارة النظم. سنتعرف أيضًا على أنظمة التشغيل الخاصة بالخادم، والمحاكاة الظاهرية، وخدمات الشبكة، ونظام DNS لخدمات الويب، وكيفية استكشاف أخطاء خدمات الشبكة وإصلاحها. وبنهاية هذه الوحدة، ستعرف خدمات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الأكثر شيوعًا التي ستقابلها عند التعامل مع مهام إدارة النظم.
خدمات البرمجيات والنظام الأساسي
في الأسبوع الثالث من هذه الدورة، سنستكشف خدمات البرمجيات والنظام الأساسي. وسوف نغطي أنواع خدمات البرمجيات والنظام الأساسي التي قد تقابلها أثناء اطلاعك بدور في مجال التكنولوجيا وكيفية إدارتها. ونحن سوف نتعلم كيفية تكوين خدمات البريد الإلكتروني وخدمات الأمان وخدمات الملفات وخدمات الطباعة وخدمات النظام الأساسي. سوف نبحث طرقًا لاستكشاف وإصلاح أخطاء خدمات النظام الأساسي والمشكلات الشائعة التي يتعين الانتباه إليها. وبنهاية هذه الوحدة، سوف تفهم كيفية إعداد خدمات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وإدارتها للمساعدة في استمرار الإنتاجية لدى الأعمال والحفاظ على أمن المعلومات وتقديم التطبيقات إلى مستخدميها.
خدمات الدليل
في الأسبوع الرابع من هذه الدورة، سنتعرف على خدمات الدليل. وعلى وجه التحديد، سوف نغطي كيفية عمل اثنتين من أكثر خدمات الدليل شيوعًا، وهما Active Directory وOpenLDAP بشكل عملي. سنستكشف مفهوم الإدارة المركزية والكيفية التي يمكن أن يساعد بها ذلك مسؤولي إدارة النظم في الحفاظ على جميع الأجزاء المختلفة لبنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات ودعمها. وبنهاية هذه الوحدة، ستعرف كيفية إضافة مستخدمين وكلمات مرور واستخدام نهج المجموعة في خدمة Active Directory وبرنامج OpenLDAP.
About the Google شهادة تقنية المعلومات من Professional Certificate
في برنامج الشهادة المكون من 5 دورات تدريبية، ستستعد لوظيفة في مستوى المبتدئين في دعم تكنولوجيا المعلومات من خلال منهج مبتكر طورته شركة Google. فقد أفاد 80% من متعلمي شهادة أخصائي دعم تكنولوجيا المعلومات من Google في الولايات المتحدة عن تأثير وظيفي في غضون 6 أشهر، مثل العثور على وظيفة جديدة أو الحصول على علاوة أو بدء عمل تجاري جديد. البرنامج عبارة عن جزء من برنامج "النمو مع Google"، وهي مبادرة من شركة Google للمساعدة في خلق فرص اقتصادية للجميع. تعرّف على المزيد.
Frequently Asked Questions
When will I have access to the lectures and assignments?
What will I get if I subscribe to this Certificate?
More questions? Visit the Learner Help Center.