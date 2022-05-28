About this Course

3,662 recent views
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Course 4 of 5 in the
Google شهادة تقنية المعلومات من
Beginner Level
Approx. 28 hours to complete
Arabic

Skills you will gain

  • Directory Service
  • Email
  • Provisioning
  • Network Service
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Course 4 of 5 in the
Google شهادة تقنية المعلومات من
Beginner Level
Approx. 28 hours to complete
Arabic

Instructor

Offered by

Placeholder

Google

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

4 hours to complete

ما المقصود بإدارة النظم؟

4 hours to complete
16 videos (Total 44 min), 6 readings, 3 quizzes
Week
2

Week 2

7 hours to complete

خدمات الشبكة والبنية التحتية

7 hours to complete
23 videos (Total 74 min), 6 readings, 10 quizzes
Week
3

Week 3

6 hours to complete

خدمات البرمجيات والنظام الأساسي

6 hours to complete
16 videos (Total 45 min), 10 readings, 6 quizzes
Week
4

Week 4

7 hours to complete

خدمات الدليل

7 hours to complete
19 videos (Total 100 min), 11 readings, 6 quizzes

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