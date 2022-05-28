تم تصميم هذه الدورة لتقديم نظرة عامة كاملة عن شبكات الكمبيوتر. سوف نتناول كل شيء بدءًا من أساسيات تقنيات وبروتوكولات الشبكات الحديثة إلى نظرة عامة على تقنية السحابة الحاسوبية إلى التطبيقات العملية وكيفية استكشاف أخطاء الشبكة وإصلاحها.
This course is part of the Google شهادة تقنية المعلومات من Professional Certificate
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About this Course
Skills you will gain
- Subnetwork
- Network Layer
- Virtual Private Network (VPN)
- Switches
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Syllabus - What you will learn from this course
مقدمة إلى الشبكات
مرحبًا بكم في دورة الشبكات الخاصة بشهادة أخصائي دعم نظم المعلومات! في الأسبوع الأول من هذه الدورة، سنتناول أساسيات شبكات الكمبيوتر. ثم نتعرف على نماذج شبكات TCP/IP وOSI وكيف تعمل طبقات الشبكة جميعها معًا. كما سنتناول أيضًا أساسيات أجهزة الشبكات كالكابلات ولوحات الوصل (hub) والمبدلات والموجهات والخوادم وأجهزة العملاء. وسوف نستكشف بمزيد من التفصيل أيضًا الطبقة المادية وطبقة ارتباط البيانات في نموذج الشبكة الذي لدينا. في نهاية هذه الوحدة، ستكون تعرفت على كيفية تناغم جميع الطبقات المختلفة في نموذج الشبكة وعملها معًا لإنشاء شبكة واحدة.
طبقة الشبكة
في الأسبوع الثاني في هذه الدورة، سوف نستكشف طبقة الشبكة بمزيد من التفاصيل والتعمق. سوف نتعرف على نظام عنونة IP وكيف تعمل الشبكات الفرعية. سوف نستكشف كيف تعمل تقنية التغليف وكيف تسمح البروتوكولات ـ مثل ARP ـ لطبقات مختلفة من الشبكة بالتواصل بعضها مع بعض. سوف نتناول أيضًا أساسيات التوجيه وبروتوكولات التوجيه وكيف تعمل شبكة الإنترنت. مع حلول نهاية هذه الوحدة، ستكون قادرًا على وصف نظام عنونة IP، وفهم كيفية عمل الشبكات الفرعية، وإجراء العمليات الحسابية الثنائية لوصف الشبكات الفرعية، وفهم كيفية عمل شبكة الإنترنت.
طبقة النقل وطبقة التطبيق
في الأسبوع الثالث في هذه الدورة، سوف نستكشف طبقة النقل وطبقة التطبيق. بحلول نهاية هذه الوحدة، ستكون قادرًا على وصف منافذ TCP ومقابسه، وتحديد المكونات المختلفة لرأس TCP، وإظهار الفرق بين البروتوكولات المهيأة للاتصال والبروتوكولات غير المهيأة للاتصال، وشرح كيفية استخدام TCP لضمان تكامل البيانات.
خدمات الشبكات
في الأسبوع الرابع من هذه الدورة، سوف نستكشف خدمات الشبكات. سنتعرف على سبب حاجتنا إلى DNS وكيف يعمل. سوف نوضح لكم أيضًا لماذا جعل بروتوكول DHCP إدارة الشبكة مهمة أسهل. في نهاية هذه الوحدة، ستكون قادرًا على وصف كيفية عمل كل من DNS وDHCP، وكيف تساعد تقنيات NAT في الحفاظ على أمان الشبكات، وكيف تساعد الشبكات الظاهرية الخاصة والجهاز الوكيل (proxy) المستخدمين على الاتصال بأمان واستمرار ذلك الاتصال.
About the Google شهادة تقنية المعلومات من Professional Certificate
في برنامج الشهادة المكون من 5 دورات تدريبية، ستستعد لوظيفة في مستوى المبتدئين في دعم تكنولوجيا المعلومات من خلال منهج مبتكر طورته شركة Google. فقد أفاد 80% من متعلمي شهادة أخصائي دعم تكنولوجيا المعلومات من Google في الولايات المتحدة عن تأثير وظيفي في غضون 6 أشهر، مثل العثور على وظيفة جديدة أو الحصول على علاوة أو بدء عمل تجاري جديد. البرنامج عبارة عن جزء من برنامج "النمو مع Google"، وهي مبادرة من شركة Google للمساعدة في خلق فرص اقتصادية للجميع. تعرّف على المزيد.
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