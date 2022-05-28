About this Course

6,451 recent views
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Course 2 of 5 in the
Google شهادة تقنية المعلومات من
Beginner Level
Approx. 34 hours to complete
Arabic

Skills you will gain

  • Subnetwork
  • Network Layer
  • Virtual Private Network (VPN)
  • Switches
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Course 2 of 5 in the
Google شهادة تقنية المعلومات من
Beginner Level
Approx. 34 hours to complete
Arabic

Instructor

Offered by

Placeholder

Google

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

6 hours to complete

مقدمة إلى الشبكات

6 hours to complete
15 videos (Total 47 min), 8 readings, 6 quizzes
Week
2

Week 2

5 hours to complete

طبقة الشبكة

5 hours to complete
18 videos (Total 68 min), 3 readings, 5 quizzes
Week
3

Week 3

5 hours to complete

طبقة النقل وطبقة التطبيق

5 hours to complete
11 videos (Total 45 min), 1 reading, 4 quizzes
Week
4

Week 4

6 hours to complete

خدمات الشبكات

6 hours to complete
15 videos (Total 70 min), 2 readings, 7 quizzes

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