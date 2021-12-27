About this Course

14,167 recent views
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Course 1 of 5 in the
Google شهادة تقنية المعلومات من
Beginner Level
Approx. 24 hours to complete
Arabic

Skills you will gain

  • File Shortcut
  • Privacy
  • Troubleshooting
  • Operating Systems
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Course 1 of 5 in the
Google شهادة تقنية المعلومات من
Beginner Level
Approx. 24 hours to complete
Arabic

Instructor

Offered by

Placeholder

Google

Syllabus - What you will learn from this course

Content RatingThumbs Up99%(3,045 ratings)
Week
1

Week 1

4 hours to complete

مقدمة إلى تقنية المعلومات

4 hours to complete
14 videos (Total 51 min), 6 readings, 3 quizzes
Week
2

Week 2

5 hours to complete

الأجهزة

5 hours to complete
17 videos (Total 80 min), 7 readings, 4 quizzes
Week
3

Week 3

6 hours to complete

نظام التشغيل

6 hours to complete
21 videos (Total 69 min), 6 readings, 5 quizzes
Week
4

Week 4

3 hours to complete

الشبكات

3 hours to complete
15 videos (Total 44 min), 1 reading, 2 quizzes

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