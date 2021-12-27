هذه الدورة هي أول دورة في سلسلة دورات تهدف إلى إعدادك لدور إخصائي دعم تقنية المعلومات على مستوى المبتدئين. سنأخذك في هذه الدورة إلى عالم تقنية المعلومات (IT) لتتعرف عليه. فإنك ستتعرف على الجوانب المختلفة لتقنية المعلومات، مثل أجهزة الكمبيوتر والإنترنت وبرامج الكمبيوتر واستكشاف الأخطاء وإصلاحها وخدمة العملاء. تغطي هذه الدورة مجموعة متنوعة من موضوعات مجال تقنية المعلومات والتي تم تصميمها لتزويدك بنظرة عامة عما سيأتي في برنامج الشهادة هذا.
This course is part of the Google شهادة تقنية المعلومات من Professional Certificate
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About this Course
Skills you will gain
- File Shortcut
- Privacy
- Troubleshooting
- Operating Systems
Offered by
Google Career Certificates are part of Grow with Google, an initiative that draws on Google's 20-year history of building products, platforms, and services that help people and businesses grow. Through programs like these, we aim to help everyone– those who make up the workforce of today and the students who will drive the workforce of tomorrow – access the best of Google’s training and tools to grow their skills, careers, and businesses.
Syllabus - What you will learn from this course
مقدمة إلى تقنية المعلومات
مرحبًا بكم في دورة أساسيات الدعم الفني، وهي الدورة الأولى لشهادة إخصائي دعم تقنية المعلومات! بتسجيلك في هذه الدورة، أنت تتخذ أول خطوة لبدء مسارك المهني في المجال التقني. في الأسبوع الأول من الدورة، سنرى كيف تم اختراع أجهزة الكمبيوتر، وكيف تطور هذا الجهاز مع مرور الوقت، وكيف يعمل في وقتنا الحالي. سنتعلم أيضًا ماذا يعني منصب "إخصائي دعم تقنية المعلومات" وماذا يفعل في عمله. مع حلول نهاية هذه الوحدة، ستكون قد تعرفت على عملية العدّ والإحصاء التي يؤديها الكمبيوتر باستخدام النظام الثنائي وستكون قد فهمت لماذا تعد هذه الحسابات مهمة وفعَّالة جدًا للمجتمع. هيا بنا نبدأ!
الأجهزة
في الأسبوع الثاني من الدورة، سنتعرف على الأشياء التي بداخل الكمبيوتر. سنتعلم كل شيء عن مكونات الأجهزة وسائر القطع المختلفة الموجودة في الكمبيوتر. سنكتشف وظيفة كل مكوَّن وكيف تعمل معًا في تناغم لأداء وظائف الكمبيوتر. ثم في نهاية هذه الوحدة، ستعرف أيضًا كيفية تجميع جهاز كمبيوتر من الصفر تمامًا!
نظام التشغيل
في الأسبوع الثالث بهذه الدورة، سنتعرف على أنظمة التشغيل. سنناقش أنظمة التشغيل الشائع استخدامها هذه الأيام، وسنفهم كيف تعمل مع أجهزة الكمبيوتر. سنتعرف على "عملية تمهيد" نظام التشغيل وسوف نريك كيف يتم تثبيت أنظمة تشغيل Windows وLinux وMac OSX من البداية تمامًا. في نهاية هذه الوحدة، ستقوم باستخدام بيئة تمرينات Qwiklabs للتفاعل مباشرة مع نظام التشغيل Windows ونظام التشغيل Linux.
الشبكات
في الأسبوع الرابع من هذه الدورة، سنتعرف على شبكات الكمبيوتر. حيث سنستكشف تاريخ الإنترنت وما هو "الويب" في الواقع. كما سنناقش موضوعات مثل خصوصية الإنترنت والأمان وكيف سيبدو مستقبل الإنترنت. سوف تفهم أيضًا سبب وجود قيود على الإنترنت حتى يومنا هذا. في نهاية هذه الوحدة، ستعرف كيف تعمل شبكة الإنترنت وتتعرف على التأثيرات الإيجابية والسلبية للإنترنت على العالم.
Reviews
- 5 stars90.82%
- 4 stars7.72%
- 3 stars0.96%
- 1 star0.48%
TOP REVIEWS FROM أساسيات الدعم الفني
دورة رائعة جداً أنصح بها , أستفدت الكثير من المهارات وتعلمت الكثير من المعرفة في مجال الدعم الفني ... شكرا جزيلا
About the Google شهادة تقنية المعلومات من Professional Certificate
في برنامج الشهادة المكون من 5 دورات تدريبية، ستستعد لوظيفة في مستوى المبتدئين في دعم تكنولوجيا المعلومات من خلال منهج مبتكر طورته شركة Google. فقد أفاد 80% من متعلمي شهادة أخصائي دعم تكنولوجيا المعلومات من Google في الولايات المتحدة عن تأثير وظيفي في غضون 6 أشهر، مثل العثور على وظيفة جديدة أو الحصول على علاوة أو بدء عمل تجاري جديد. البرنامج عبارة عن جزء من برنامج "النمو مع Google"، وهي مبادرة من شركة Google للمساعدة في خلق فرص اقتصادية للجميع. تعرّف على المزيد.
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