About this Course

2,441 recent views
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Course 3 of 5 in the
Google شهادة تقنية المعلومات من
Beginner Level
Approx. 35 hours to complete
Arabic

Skills you will gain

  • Systems Monitoring
  • Interfaces
  • Process State
  • Troubleshooting
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Course 3 of 5 in the
Google شهادة تقنية المعلومات من
Beginner Level
Approx. 35 hours to complete
Arabic

Instructor

Offered by

Placeholder

Google

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

7 hours to complete

تصفح النظام

7 hours to complete
32 videos (Total 94 min), 10 readings, 5 quizzes
Week
2

Week 2

4 hours to complete

المستخدمون والأذونات

4 hours to complete
16 videos (Total 67 min), 4 readings, 3 quizzes
Week
3

Week 3

7 hours to complete

إدارة الحزم والبرامج

7 hours to complete
16 videos (Total 58 min), 14 readings, 6 quizzes
Week
4

Week 4

5 hours to complete

أنظمة الملفات

5 hours to complete
16 videos (Total 52 min), 9 readings, 3 quizzes

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