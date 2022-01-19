في هذه الدورة – من خلال مجموعة من محاضرات الفيديو والعروض التوضيحية والتدريب العملي – ستتعرف على المكونات الرئيسية لنظام التشغيل وكيفية أداء المهام بالغة الأهمية مثل إدارة البرامج والمستخدمين وتهيئة الأجهزة.
This course is part of the Google شهادة تقنية المعلومات من Professional Certificate
Offered By
About this Course
Skills you will gain
- Systems Monitoring
- Interfaces
- Process State
- Troubleshooting
Offered by
Google Career Certificates are part of Grow with Google, an initiative that draws on Google's 20-year history of building products, platforms, and services that help people and businesses grow. Through programs like these, we aim to help everyone– those who make up the workforce of today and the students who will drive the workforce of tomorrow – access the best of Google’s training and tools to grow their skills, careers, and businesses.
Syllabus - What you will learn from this course
تصفح النظام
مرحبًا بك في دورة أنظمة التشغيل الخاصة بشهادة اختصاصي دعم تكنولوجيا المعلومات! في الأسبوع الأول من هذه الدورة، سنتناول أساسيات أنظمة تشغيل Windows وLinux. سنتعرف على طريقة عمل الدلائل والملفات في نظامي تشغيل Windows وLinux. ستتعلّم أيضًا طرقًا عملية لمعالجة الملفات والدلائل في واجهة المستخدم الرسومية وواجهة سطر الأوامر بنظام Windows ونافذة شل Linux. بنهاية هذه الوحدة ستتفاعل مع الملفات والدلائل وتجري معالجة أساسية للنصوص في نظامي تشغيل Windows وLinux.
المستخدمون والأذونات
في الأسبوع الثاني من هذه الدورة، ستتعرف على تهيئة المستخدمين والأذونات في نظامي تشغيل Windows وLinux. من المهم بالنسبة لك كاختصاصي في دعم تكنولوجيا المعلومات، أن تعرف كيفية منح الأذونات المناسبة للمستخدمين والمجموعات لكلٍ من نظامي تشغيل Windows وLinux. وستعرف بنهاية هذه الوحدة طريقة إضافة وتعديل وإزالة المستخدمين لجهاز كمبيوتر ولملفات ومجلدات معينة باستخدام واجهة المستخدم الرسومية وواجهة سطر الأوامر بنظام Windows ونافذة شل Linux.
إدارة الحزم والبرامج
في الأسبوع الثالث من هذه الدورة، ستتعرف على إدارة الحزم والبرامج في نظامي تشغيل Windows وLinux. من المهم معرفة طريقة عمل تثبيتات الحزم وإدارة الأجهزة وبرامج التشغيل في أنظمة التشغيل هذه. سنتعرف أيضًا على الطرق المختلفة لتهيئة الحزم وضغط الملفات. بنهاية هذه الوحدة، ستعرف طريقة إنشاء البرامج وتحديثها وحذفها باستخدام واجهة المستخدم الرسومية وواجهة سطر الأوامر بنظام Windows ونافذة شل Linux.
أنظمة الملفات
في الأسبوع الرابع من هذه الدورة، سنتعرف على طريقة عمل أنظمة الملفات لنظامي تشغيل Windows وLinux. سنتعرف على أنواع أنظمة الملفات وسبب اختلافها لأنظمة تشغيل معينة. سنتعرف على تقسيم القرص والذاكرة الافتراضية ولماذا تعتبر هذه الأشياء مهمة للغاية لدور اختصاصي دعم تكنولوجيا المعلومات. سنتناول أيضًا طرق تحميل وإلغاء تحميل أنظمة الملفات وقراءة استخدام القرص وإصلاح أنظمة الملفات. بنهاية هذه الوحدة، ستقوم بتقسيم محرك الأقراص وتنسيقه بنفسك في كل من نظامي Windows وLinux.
Reviews
- 5 stars95.45%
- 4 stars4.54%
TOP REVIEWS FROM أنت وأنظمة التشغيل: كيف تصبح مستخدمًا محترفًا
I learned how to become a professional from this course, where it helped me a lot to upgrade my IT skills.
About the Google شهادة تقنية المعلومات من Professional Certificate
في برنامج الشهادة المكون من 5 دورات تدريبية، ستستعد لوظيفة في مستوى المبتدئين في دعم تكنولوجيا المعلومات من خلال منهج مبتكر طورته شركة Google. فقد أفاد 80% من متعلمي شهادة أخصائي دعم تكنولوجيا المعلومات من Google في الولايات المتحدة عن تأثير وظيفي في غضون 6 أشهر، مثل العثور على وظيفة جديدة أو الحصول على علاوة أو بدء عمل تجاري جديد. البرنامج عبارة عن جزء من برنامج "النمو مع Google"، وهي مبادرة من شركة Google للمساعدة في خلق فرص اقتصادية للجميع. تعرّف على المزيد.
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