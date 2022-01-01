About this Professional Certificate

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في برنامج الشهادة المكون من 5 دورات تدريبية، ستستعد لوظيفة في مستوى المبتدئين في دعم تكنولوجيا المعلومات من خلال منهج مبتكر طورته شركة Google. فقد أفاد 80% من متعلمي شهادة أخصائي دعم تكنولوجيا المعلومات من Google في الولايات المتحدة عن تأثير وظيفي في غضون 6 أشهر، مثل العثور على وظيفة جديدة أو الحصول على علاوة أو بدء عمل تجاري جديد. البرنامج عبارة عن جزء من برنامج "النمو مع Google"، وهي مبادرة من شركة Google للمساعدة في خلق فرص اقتصادية للجميع. تعرّف على المزيد. عند إتمام الشهادة، يمكن للمتعلمين المؤهلين للعمل في الولايات المتحدة مشاركة معلوماتهم مباشرةً مع شركة Google، وكذلك أرباب العمل مثل Hulu وInfosys وIntel وWalmart وغيرهم الكثير. يُعدك هذا البرنامج أيضًا لاختبارات CompTIA A+، وهي شهادة معيار الصناعة لتكنولوجيا المعلومات - ستحصل على اعتماد مزدوج عند إتمام كليهما. من خلال مزيج من محاضرات الفيديو والاختبارات والتدريب العملي في المختبرات، ستتعرّف على مهارات استكشاف الأخطاء وإصلاحها وخدمة العملاء وعمليات الشبكة وأنظمة التشغيل وإدارة النظام والأمان - وهي مهارات تكنولوجيا المعلومات الأساسية المطلوبة لدور المبتدئين. وستتلقى معلومات من موظفي Google الذين كانت أسسهم في دعم تكنولوجيا المعلومات بمثابة منصات انطلاق لحياتهم المهنية. يمكنك إتمام هذا البرنامج في غضون 3 إلى 6 أشهر، عن طريق تخصيص حوالي 5 ساعات في الأسبوع. هذا البرنامج معتمد من ACE® - عند إتمامه، يمكنك كسب ما يصل إلى 12 درجة جامعية، أي ما يعادل 4 دورات دراسية على مستوى درجة الزمالة.
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Beginner Level
Approximately 6 months to complete
Suggested pace of 10 hours/week
Arabic
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online courses
Start instantly and learn at your own schedule.
Flexible Schedule
Set and maintain flexible deadlines.
Beginner Level
Approximately 6 months to complete
Suggested pace of 10 hours/week
Arabic

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There are 5 Courses in this Professional Certificate

Course1

Course 1

أساسيات الدعم الفني

4.9
stars
192 ratings
38 reviews
Course2

Course 2

أساسيات شبكات الكمبيوتر

4.6
stars
41 ratings
3 reviews
Course3

Course 3

أنت وأنظمة التشغيل: كيف تصبح مستخدمًا محترفًا

5.0
stars
22 ratings
4 reviews
Course4

Course 4

إدارة النظم وخدمات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات

4.6
stars
18 ratings
1 reviews

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