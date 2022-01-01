- File Shortcut
- Privacy
- Troubleshooting
- Operating Systems
- Subnetwork
- Network Layer
- Virtual Private Network (VPN)
- Switches
- Systems Monitoring
- Interfaces
- Process State
- Directory Service
Google شهادة تقنية المعلومات من Professional Certificate
هذه هي نقطة انطلاقك إلى مهنة تكنولوجيا المعلومات. في هذا البرنامج، ستتعلم المهارات المطلوبة والتي ستجعلك جاهزًا للعمل في غضون 3 إلى 6 أشهر. ولا يلزم الحصول على درجة علمية أو خبرة سابقة.
Offered By
What you will learn
● اكتساب المهارات اللازمة للنجاح في مجال تكنولوجيا المعلومات على مستوى المبتدئين
● تعلم كيفية أداء مهام دعم تكنولوجيا المعلومات اليومية بما في ذلك تجميع الكمبيوتر والشبكات اللاسلكية وتثبيت البرامج وخدمة العملاء
● التعرّف على كيفية توفير دعم شامل للعملاء، بدءًا من تحديد المشكلات إلى استكشاف الأخطاء وإصلاحها وكذلك تصحيح الأخطاء
● تعلم كيفية استخدام الأنظمة بما في ذلك Linux وأنظمة أسماء المجالات وواجهة سطر الأوامر والرمز الثنائي
Skills you will gain
About this Professional Certificate
Applied Learning Project
ستتمتع في برنامج الشهادة المهنية هذا بإمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من التقييمات العملية التي ستساعدك على محاكاة سيناريوهات دعم تكنولوجيا المعلومات في العالم الحقيقي والتي تعتبر بالغة الأهمية للنجاح في مكان العمل.
تتضمن أمثلة التقييمات الافتراضية: تجميع أجهزة الكمبيوتر، ومحاكاة الشبكات، وكتابة وثائق الدعم الفعالة، ومسارات التوجيه والشبكات الفرعية، والشبكات اللاسلكية، وإدارة برامج الجهاز، والمفتاح العام أو التشفير غير المتماثل، والتعامل مع الحوادث، وغيرها المزيد.
ومن خلال اكتساب مهارات تكنولوجيا المعلومات هذه، ستعد نفسك للأدوار والمناصب التي تشمل - محلل الأنظمة، وأخصائي الدعم، ومسؤول قاعدة البيانات، وفني تكنولوجيا المعلومات، وأخصائي الكمبيوتر، وغيرها الكثير. من خلال هذا البرنامج، ستحصل أيضًا على إمكانية الوصول إلى الموارد المجانية التي يمكن أن تساعدك في بدء حياتك المهنية والارتقاء بها، بما في ذلك نصائح المقابلات ومحاكاة المقابلات الشخصية وورش عمل حول إنشاء السيرة الذاتية (بقيمة 79 دولارًا شهريًا)، بالإضافة إلى جلسات التدريب المهني.
لا يلزم الحصول على درجة علمية أو خبرة سابقة
لا يلزم الحصول على درجة علمية أو خبرة سابقة
What is a Professional Certificate?
Build the Skills to Get Job Ready
Whether you’re looking to start a new career, or change your current one, Professional Certificates on Coursera help you become job ready. Learn at your own pace, whenever and wherever it’s most convenient for you. Enroll today and explore a new career path with a 7 day free trial. You can pause your learning or end your subscription at any time.
Hands-On Projects
Apply your skills with hands-on projects and build a portfolio that showcases your job readiness to potential employers. You'll need to successfully finish the project(s) to earn your Certificate.
Earn a Career Credential
When you complete all of the courses in the program, you'll earn a Certificate to share with your professional network as well as unlock access to career support resources to help you kickstart your new career. Many Professional Certificates have hiring partners that recognize the Professional Certificate credential and others can help prepare you for a certification exam. You can find more information on individual Professional Certificate pages where it applies.
There are 5 Courses in this Professional Certificate
أساسيات الدعم الفني
هذه الدورة هي أول دورة في سلسلة دورات تهدف إلى إعدادك لدور إخصائي دعم تقنية المعلومات على مستوى المبتدئين. سنأخذك في هذه الدورة إلى عالم تقنية المعلومات (IT) لتتعرف عليه. فإنك ستتعرف على الجوانب المختلفة لتقنية المعلومات، مثل أجهزة الكمبيوتر والإنترنت وبرامج الكمبيوتر واستكشاف الأخطاء وإصلاحها وخدمة العملاء. تغطي هذه الدورة مجموعة متنوعة من موضوعات مجال تقنية المعلومات والتي تم تصميمها لتزويدك بنظرة عامة عما سيأتي في برنامج الشهادة هذا.
أساسيات شبكات الكمبيوتر
تم تصميم هذه الدورة لتقديم نظرة عامة كاملة عن شبكات الكمبيوتر. سوف نتناول كل شيء بدءًا من أساسيات تقنيات وبروتوكولات الشبكات الحديثة إلى نظرة عامة على تقنية السحابة الحاسوبية إلى التطبيقات العملية وكيفية استكشاف أخطاء الشبكة وإصلاحها.
أنت وأنظمة التشغيل: كيف تصبح مستخدمًا محترفًا
في هذه الدورة – من خلال مجموعة من محاضرات الفيديو والعروض التوضيحية والتدريب العملي – ستتعرف على المكونات الرئيسية لنظام التشغيل وكيفية أداء المهام بالغة الأهمية مثل إدارة البرامج والمستخدمين وتهيئة الأجهزة.
إدارة النظم وخدمات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات
ستنقلك هذه الدورة من العمل على جهاز كمبيوتر واحد إلى أسطول كامل. إدارة النظم هي مجال تكنولوجيا المعلومات المسؤول عن الحفاظ على وجود أنظمة أجهزة كمبيوتر موثوقة في بيئة متعددة المستخدمين. سوف تتعرف في هذه الدورة على خدمات البنية التحتية التي تحافظ على استمرارية عمل جميع المؤسسات، سواء الكبيرة أو الصغيرة. سوف نتعمق في السحابة حتى تفهم كل شيء، بدءًا من إعدادات البنية التحتية النموذجية للسحابة وصولًا إلى كيفية إدارة موارد السحابة. ستتعلم أيضًا كيفية إدارة الخوادم وتكوينها، وكيفية استخدام الأدوات المستخدمة في القطاع لإدارة أجهزة الكمبيوتر، ومعلومات المستخدم وإنتاجية المستخدم. أخيرًا، ستتعلم كيفية استعادة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الخاصة بمؤسستك في حالة حدوث كارثة.
Offered by
Google Career Certificates are part of Grow with Google, an initiative that draws on Google's 20-year history of building products, platforms, and services that help people and businesses grow. Through programs like these, we aim to help everyone– those who make up the workforce of today and the students who will drive the workforce of tomorrow – access the best of Google’s training and tools to grow their skills, careers, and businesses.
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