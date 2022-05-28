تغطي هذه الدورة مجموعة متنوعة من المفاهيم والأدوات وأفضل الممارسات المتعلقة بأمان تكنولوجيا المعلومات. وهي تتناول التهديدات والهجمات والأشكال العديدة التي قد تتخذها. سنقدم لك بعض المعلومات التمهيدية عن خوارزميات التشفير وكيفية استخدامها لتأمين البيانات. ثم نستعرض بالتفصيل ثلاثة من جوانب أمان المعلومات، وهي المصادقة والترخيص والمحاسبة. سنغطي أيضًا حلول أمان الشبكات المتنوعة التي تشمل جدران الحماية وخيارات تشفير الشبكات اللاسلكية Wifi. وتكتمل الدورة بتجميع كل هذه العناصر معًا في بنية أمنية عميقة ومتعددة الطبقات، يلي ذلك توصيات حول كيفية دمج ثقافة الأمان في مؤسستك أو لدى أعضاء فريقك.
This course is part of the Google شهادة تقنية المعلومات من Professional Certificate
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About this Course
Skills you will gain
- Malware
- Cryptography
- Disk Encryption
- Reverse Proxy
Offered by
Google Career Certificates are part of Grow with Google, an initiative that draws on Google's 20-year history of building products, platforms, and services that help people and businesses grow. Through programs like these, we aim to help everyone– those who make up the workforce of today and the students who will drive the workforce of tomorrow – access the best of Google’s training and tools to grow their skills, careers, and businesses.
Syllabus - What you will learn from this course
فهم التهديدات الأمنية
مرحبًا بكم في دورة أمان تكنولوجيا المعلومات الخاصة بشهادة اختصاصي دعم تكنولوجيا المعلومات! سنتناول في الأسبوع الأول من هذه الدورة أساسيات الأمان في بيئة تكنولوجيا المعلومات. سنتعرف على كيفية تحديد واستيعاب المخاطر الأمنية والثغرات والتهديدات. وسنُحدد أكثر الهجمات الأمنية شيوعًا في المؤسسة ونفهم كيف يرتبط الأمن بمبدأ "السرية والتكامل والتوافر". بنهاية هذه الوحدة، ستتعرف على أنواع البرامج الضارة والهجمات على الشبكات والهجمات من جانب العميل، إلى جانب المصطلحات الأساسية المتعلقة بالأمان والتي ستراها في مكان العمل.
علم التشفير
في الأسبوع الثاني لهذه الدورة، سنتعرف على التشفير. وسنستكشف الأنواع المختلفة لممارسات التشفير وآلية عملها. سنعرض لك الخوارزميات الأكثر شيوعًا المستخدمة في التشفير وكيف تطورت بمرور الوقت. في نهاية هذه الوحدة، ستفهم كيفية عمل التشفير المتماثل والتشفير غير المتماثل والتجزئة، وستعرف أيضًا كيفية اختيار طريقة التشفير الأكثر ملاءمةً لسيناريو معين قد ينشأ في مكان العمل.
أمان المصادقة والترخيص والمحاسبة AAA (لا توجد مساعدة على جانب الطريق)
في الأسبوع الثالث لهذه الدورة، سنتعرف على "المصادقة والترخيص والمحاسبة"في مجال الأمان عبر الإنترنت. بصرف النظر عن نوع الدور الفني الذي تؤديه، يجدر بك فهم كيفية عمل المصادقة والترخيص والمحاسبة داخل المؤسسة. في نهاية هذه الوحدة، ستكون قادرًا على اختيار أنسب طريقة للمصادقة والترخيص، فضلاً عن مستوى الوصول الممنوح للمستخدمين في المؤسسة.
تأمين شبكاتك
في الأسبوع الرابع لهذه الدورة، ستتعرف على بنية الشبكة الآمنة. من المهم معرفة كيفية اتخاذ التدابير الأمنية في بيئة الشبكة، ولذا سنعرض عليك بعضًا من أفضل الممارسات لحماية شبكة مؤسستك. سنتعرف على بعض المخاطر التي تهدد الشبكات اللاسلكية وكيفية تقليلها. وسنتطرق أيضًا إلى طرق مراقبة حركة المرور على الشبكة وقراءة التقاط حزم البيانات. في نهاية هذه الوحدة، ستفهم كيفية استخدام الشبكات الخاصة الافتراضية VPN وكيفية عمل الخوادم الوكيلة والخوادم الوكيلة العكسية، والسبب في اعتبار 802.1X ذا أهمية قصوى لحماية الشبكة، وتفهم السبب في اعتبار نظام الوصول المحمي إلى الشبكة اللاسلكية WPA/WPA2 أفضل من الخصوصية المكافئة للشبكات السلكية WEP، وتتعرف على كيفية استخدام برنامج tcpdump لالتقاط وتحليل حزم البيانات على الشبكة. ذلك قدر كبير من المعلومات، ولكن سيلقيه متخصص في دعم تكنولوجيا المعلومات لتيسير الفهم.
About the Google شهادة تقنية المعلومات من Professional Certificate
في برنامج الشهادة المكون من 5 دورات تدريبية، ستستعد لوظيفة في مستوى المبتدئين في دعم تكنولوجيا المعلومات من خلال منهج مبتكر طورته شركة Google. فقد أفاد 80% من متعلمي شهادة أخصائي دعم تكنولوجيا المعلومات من Google في الولايات المتحدة عن تأثير وظيفي في غضون 6 أشهر، مثل العثور على وظيفة جديدة أو الحصول على علاوة أو بدء عمل تجاري جديد. البرنامج عبارة عن جزء من برنامج "النمو مع Google"، وهي مبادرة من شركة Google للمساعدة في خلق فرص اقتصادية للجميع. تعرّف على المزيد.
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