About this Course

4,801 recent views
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Course 5 of 5 in the
Google شهادة تقنية المعلومات من
Beginner Level
Approx. 29 hours to complete
Arabic

Skills you will gain

  • Malware
  • Cryptography
  • Disk Encryption
  • Reverse Proxy
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Course 5 of 5 in the
Google شهادة تقنية المعلومات من
Beginner Level
Approx. 29 hours to complete
Arabic

Instructor

Offered by

Placeholder

Google

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

5 hours to complete

فهم التهديدات الأمنية

5 hours to complete
10 videos (Total 36 min), 7 readings, 4 quizzes
Week
2

Week 2

7 hours to complete

علم التشفير

7 hours to complete
14 videos (Total 83 min), 9 readings, 7 quizzes
Week
3

Week 3

3 hours to complete

أمان المصادقة والترخيص والمحاسبة AAA (لا توجد مساعدة على جانب الطريق)

3 hours to complete
14 videos (Total 55 min), 2 readings, 3 quizzes
Week
4

Week 4

5 hours to complete

تأمين شبكاتك

5 hours to complete
11 videos (Total 70 min), 7 readings, 5 quizzes

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