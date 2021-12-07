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Back to أساسيات شبكات الكمبيوتر

Learner Reviews & Feedback for أساسيات شبكات الكمبيوتر by Google

4.6
stars
41 ratings
3 reviews

About the Course

تم تصميم هذه الدورة لتقديم نظرة عامة كاملة عن شبكات الكمبيوتر. سوف نتناول كل شيء بدءًا من أساسيات تقنيات وبروتوكولات الشبكات الحديثة إلى نظرة عامة على تقنية السحابة الحاسوبية إلى التطبيقات العملية وكيفية استكشاف أخطاء الشبكة وإصلاحها. مع حلول نهاية هذه الدورة، ستكون قد تمكنت من: ● وصف شبكات الكمبيوتر من حيث نموذج الطبقات الخمس ● فهم جميع البروتوكولات القياسية المتضمنة في اتصالات TCP/IP ● التمكن من استيعاب الأدوات والتقنيات الفعالة لاستكشاف أخطاء الشبكة وإصلاحها ● تعلم خدمات الشبكات، مثل DNS وDHCP التي تساعد في تشغيل شبكات الكمبيوتر ● فهم الحوسبة السحابية، وكل شيء يتم تقديمه كخدمة، والتخزين السحابي...
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1 - 3 of 3 Reviews for أساسيات شبكات الكمبيوتر

By Dhuha N S A

Dec 7, 2021

It was a successful course

By Osama M

Dec 8, 2021

Thanks

By Zaynab S

Mar 30, 2022

كل شيء كان رائعًا, شكرًا لكم

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