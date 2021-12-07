Learner Reviews & Feedback for أساسيات شبكات الكمبيوتر by Google
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About the Course
تم تصميم هذه الدورة لتقديم نظرة عامة كاملة عن شبكات الكمبيوتر. سوف نتناول كل شيء بدءًا من أساسيات تقنيات وبروتوكولات الشبكات الحديثة إلى نظرة عامة على تقنية السحابة الحاسوبية إلى التطبيقات العملية وكيفية استكشاف أخطاء الشبكة وإصلاحها.
مع حلول نهاية هذه الدورة، ستكون قد تمكنت من:
● وصف شبكات الكمبيوتر من حيث نموذج الطبقات الخمس
● فهم جميع البروتوكولات القياسية المتضمنة في اتصالات TCP/IP
● التمكن من استيعاب الأدوات والتقنيات الفعالة لاستكشاف أخطاء الشبكة وإصلاحها
● تعلم خدمات الشبكات، مثل DNS وDHCP التي تساعد في تشغيل شبكات الكمبيوتر
● فهم الحوسبة السحابية، وكل شيء يتم تقديمه كخدمة، والتخزين السحابي...