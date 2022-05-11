Learner Reviews & Feedback for Системное администрирование и службы IT-инфраструктуры by Google
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3 reviews
About the Course
В этом курсе мы переключимся с работы на одном компьютере на обслуживание целого парка устройств. Системное администрирование – это сфера в IT, связанная с поддержкой компьютерных систем в многопользовательской среде. Из этого курса вы узнаете о службах инфраструктуры, которые поддерживают работу любых организаций – от небольших компаний до огромных корпораций. Мы разберем облачные технологии: подробно рассмотрим управление ресурсами, инфраструктуру и не только. Вы научитесь настраивать серверы, использовать стандартные инструменты для управления компьютерами и пользовательскими данными, а также для организации эффективной работы сотрудников. Наконец, мы расскажем об аварийном восстановлении IT-инфраструктуры.
Пройдя этот курс, вы научитесь:
● применять полученные знания при выборе аппаратного обеспечения, поставщиков и сервисов для своей организации;
● разбираться в основных службах инфраструктуры, необходимых для успешной работы организации,
и управлять серверами;
● использовать все преимущества облачных технологий для работы организации;
● управлять компьютерами и пользователями при помощи служб каталогов, таких как Active Directory
и OpenLDAP;
● выбирать инструменты для работы организации и управлять ими;
● создавать резервные копии данных и восстанавливать IT-инфраструктуру
организации в случае сбоев;
● планировать и оптимизировать процессы в IT-среде, применяя знания в области системного администрирования....
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1 - 3 of 3 Reviews for Системное администрирование и службы IT-инфраструктуры
By Пушкарев А А
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May 11, 2022
Это очень интересно, плюс энергичная и позитивная подача материала!
Только всё происходит очень быстро, и стараешься записать конспекты, но не успеваешь, потому что несколько минут речи на видео легко превращаются в страницы текста! А завтра на работу, и нужно пройти тесты сегодня-завтра... Поэтому перескакиваешь, не дописав конспект.