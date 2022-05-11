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Back to Системное администрирование и службы IT-инфраструктуры

Learner Reviews & Feedback for Системное администрирование и службы IT-инфраструктуры by Google

4.5
stars
14 ratings
3 reviews

About the Course

В этом курсе мы переключимся с работы на одном компьютере на обслуживание целого парка устройств. Системное администрирование – это сфера в IT, связанная с поддержкой компьютерных систем в многопользовательской среде. Из этого курса вы узнаете о службах инфраструктуры, которые поддерживают работу любых организаций – от небольших компаний до огромных корпораций. Мы разберем облачные технологии: подробно рассмотрим управление ресурсами, инфраструктуру и не только. Вы научитесь настраивать серверы, использовать стандартные инструменты для управления компьютерами и пользовательскими данными, а также для организации эффективной работы сотрудников. Наконец, мы расскажем об аварийном восстановлении IT-инфраструктуры. Пройдя этот курс, вы научитесь: ● применять полученные знания при выборе аппаратного обеспечения, поставщиков и сервисов для своей организации; ● разбираться в основных службах инфраструктуры, необходимых для успешной работы организации, и управлять серверами; ● использовать все преимущества облачных технологий для работы организации; ● управлять компьютерами и пользователями при помощи служб каталогов, таких как Active Directory и OpenLDAP; ● выбирать инструменты для работы организации и управлять ими; ● создавать резервные копии данных и восстанавливать IT-инфраструктуру организации в случае сбоев; ● планировать и оптимизировать процессы в IT-среде, применяя знания в области системного администрирования....
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1 - 3 of 3 Reviews for Системное администрирование и службы IT-инфраструктуры

By Пушкарев А А

May 11, 2022

Это очень интересно, плюс энергичная и позитивная подача материала!

Только всё происходит очень быстро, и стараешься записать конспекты, но не успеваешь, потому что несколько минут речи на видео легко превращаются в страницы текста! А завтра на работу, и нужно пройти тесты сегодня-завтра... Поэтому перескакиваешь, не дописав конспект.

By Коробков В Н

Feb 12, 2022

Курс был интересным и познавательным

By Пулина Г В

Dec 24, 2021

Спасибо.

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