By 伊柔 沈•
Oct 2, 2018
老師用深入簡出的方式把現代社會上發生的許多現象,將行銷概念用許多現代例子加以說明,是一套很適合行銷概念初學新手的學習的課程
By 劉思彤•
Jun 12, 2017
老師講解得非常好,對於目前完全沒有相關背景的我來說，還能理解得相當清楚。除此之外,講述完一個理論之後都會搭配案例, 可以直接明白理論的實際運用。
By peiling•
Mar 2, 2017
經由活潑的課程解說發現到行銷的趣味性，以及各式演化及過程的理解，期待教授再多增加一些類似的課程!~:)
By Yi L•
Mar 15, 2017
老師的課程很有趣，內容生動活潑課程內容也很基礎的，歡迎對行銷有興趣的人可以來聽聽看
By Yi L•
Mar 12, 2017
老师讲的非常好，内容也很充实，让我一个外行对marketing工作有了进一步了解。
By Tsan T Y•
Mar 22, 2017
感謝老師及台大，讓我可以一圓上台大的夢想，也從課程中學習到很多！
By TMU b•
Nov 20, 2021
推薦這堂課！透過老師上課舉的很多例子可以輕易地學到很多知識
By 佳芬 吳•
Mar 19, 2017
我覺得當初能夠上到這堂課真的是太幸運了!!!
By Celine L B•
Jun 24, 2021
老師解釋得很清楚，會給很多案例來參考
By 賴郁雯•
Dec 25, 2021
內容適合初學者，功課也不會太難
By Jung-Chun L•
May 31, 2021
喜歡老師！！謝謝老師！
By 邓凯•
Jun 20, 2017
Very Good！
By TZU-YANG H•
Nov 20, 2018
詳細又實用的內容
By Chris Y•
Mar 26, 2017
很棒的課程!!
By 高啟峰•
Sep 13, 2020
講的非常棒
By Hao W•
Feb 16, 2017
GREAT
By Taylor C•
Dec 5, 2019
很好
By 葉律徉•
Nov 25, 2019
課程內容還ok，但是他的作業繳交方式同時是他的優缺點，因為需要同學互評的分數，因此對於比較快完成的同學來說同樣要等很長的時間才可以休完整個課程，在時間安排上會比較被受限，這是本堂課程來說最大的痛點。
By Peilun M•
Mar 21, 2017
Introducing a whole picture of marketing and its basics. Easy to understand and catch up.
By LEE, Y•
Jun 21, 2017
課程內容很豐富、講師口條清晰，但希望能多講點品牌成功或失敗的案例分享
By 國弘•
Nov 27, 2018
講解的非常詳細！
By Di W•
Sep 6, 2019
It tells you all things about marketing and customer engagement in general, can be a nice introductory course.
If you are looking for something special, like customer emotion, or public trend, tricks for min input max outcome, something new in digital marketing era, this is not for you.