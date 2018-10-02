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Learner Reviews & Feedback for 行銷典範轉移: 變動中的消費世界 (Marketing in a changing world) by National Taiwan University

4.8
stars
107 ratings
23 reviews

About the Course

課程將協助學員熟悉行銷及顧客關係管理的基本概念，並透過介紹行銷策略 (STP) ，了解品牌管理的應用及實務。 並分析數位時代之下消費市場的五大現象，以及這些新興消費現象對行銷策略及品牌管理的影響。...

Top reviews

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1 - 22 of 22 Reviews for 行銷典範轉移: 變動中的消費世界 (Marketing in a changing world)

By 伊柔 沈

Oct 2, 2018

老師用深入簡出的方式把現代社會上發生的許多現象,將行銷概念用許多現代例子加以說明,是一套很適合行銷概念初學新手的學習的課程

By 劉思彤

Jun 12, 2017

老師講解得非常好,對於目前完全沒有相關背景的我來說，還能理解得相當清楚。除此之外,講述完一個理論之後都會搭配案例, 可以直接明白理論的實際運用。

By peiling

Mar 2, 2017

經由活潑的課程解說發現到行銷的趣味性，以及各式演化及過程的理解，期待教授再多增加一些類似的課程!~:)

By Yi L

Mar 15, 2017

老師的課程很有趣，內容生動活潑課程內容也很基礎的，歡迎對行銷有興趣的人可以來聽聽看

By Yi L

Mar 12, 2017

老师讲的非常好，内容也很充实，让我一个外行对marketing工作有了进一步了解。

By Tsan T Y

Mar 22, 2017

感謝老師及台大，讓我可以一圓上台大的夢想，也從課程中學習到很多！

By TMU b

Nov 20, 2021

推薦這堂課！透過老師上課舉的很多例子可以輕易地學到很多知識

By 佳芬 吳

Mar 19, 2017

我覺得當初能夠上到這堂課真的是太幸運了!!!

By Celine L B

Jun 24, 2021

老師解釋得很清楚，會給很多案例來參考

By 賴郁雯

Dec 25, 2021

內容適合初學者，功課也不會太難

By Jung-Chun L

May 31, 2021

喜歡老師！！謝謝老師！

By 邓凯

Jun 20, 2017

Very Good！

By TZU-YANG H

Nov 20, 2018

詳細又實用的內容

By Chris Y

Mar 26, 2017

很棒的課程!!

By 高啟峰

Sep 13, 2020

講的非常棒

By Hao W

Feb 16, 2017

GREAT

By Taylor C

Dec 5, 2019

很好

By 葉律徉

Nov 25, 2019

課程內容還ok，但是他的作業繳交方式同時是他的優缺點，因為需要同學互評的分數，因此對於比較快完成的同學來說同樣要等很長的時間才可以休完整個課程，在時間安排上會比較被受限，這是本堂課程來說最大的痛點。

By Peilun M

Mar 21, 2017

Introducing a whole picture of marketing and its basics. Easy to understand and catch up.

By LEE, Y

Jun 21, 2017

課程內容很豐富、講師口條清晰，但希望能多講點品牌成功或失敗的案例分享

By 國弘

Nov 27, 2018

講解的非常詳細！

By Di W

Sep 6, 2019

It tells you all things about marketing and customer engagement in general, can be a nice introductory course.

If you are looking for something special, like customer emotion, or public trend, tricks for min input max outcome, something new in digital marketing era, this is not for you.

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