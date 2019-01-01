Learner Reviews & Feedback for مهارات إدارة المواهب | Talent Management Skills by Alfaisal University | KLD
About the Course
تتوقف قدرة الشركات على الوجود والنمو بصفة أساسية على قدرتها على امتلاك الأصول؛ فالأصول المادية خاصة ذات التكنولوجيا العالية تمثل الجسد بالنسبة لكل الشركات، لكن الشركات لا تستطيع الحياة بالجسد فقط بل تحتاج أيضاً إلى الروح التي تحرك الجسد وتتحكم فيه، والعنصر البشري يمثل الروح المحركة لجسد الشركات والداعمة له، ومع التطور التكنولوجي المتزايد وتعقّد عمليات وفنون وطرق التصنيع أصبح العنصر البشري يمثل أحد أهم الأصول التي تمتلكها الشركات، بل تحول من مجرد أحد العناصر المستخدمة في العملية الإنتاجية إلى أحد أهم عناصر رأس المال المتحكم في الشركات، حتى إنه ليُطلَق عليه "رأس المال البشري". وبذلك، أصبح رأس المال البشري يمثل المحرك الرئيسي لأي شركة، وكلما تمت إدارته وتنميته وتطويره ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب، كانت عناصره أكثر حماساً ومهارة وإتقاناً للعمل بل وأصبح أكثر إبداعاً، نما ينعكس بالإيجاب على أداء وكفاءة الشركة في تحقيق أهدافها وتميزها.
هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها.
إذا كنت من المهتمين بفهم مهارات إدارة المواهب، أو كان مجال عملك يتطلب توظيف ذلك في سياق عملك، فهذه الدورة ستكون مثالية لإغناء خبرتك وتطوير مهاراتك بشكل فعال ومؤثر.
حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: شرح أفضل الممارسات المتعلقة بمهارات إدارة المواهب، فهم الإطار التنظيمي لإدارة واكتشاف المواهب، تبيان أهمية إدارة المواهب والمبادئ الرئيسية التي تعتمد عليها، تبيان المقصود بمصطلح إدارة المواهب....