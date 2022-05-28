تتوقف قدرة الشركات على الوجود والنمو بصفة أساسية على قدرتها على امتلاك الأصول؛ فالأصول المادية خاصة ذات التكنولوجيا العالية تمثل الجسد بالنسبة لكل الشركات، لكن الشركات لا تستطيع الحياة بالجسد فقط بل تحتاج أيضاً إلى الروح التي تحرك الجسد وتتحكم فيه، والعنصر البشري يمثل الروح المحركة لجسد الشركات والداعمة له، ومع التطور التكنولوجي المتزايد وتعقّد عمليات وفنون وطرق التصنيع أصبح العنصر البشري يمثل أحد أهم الأصول التي تمتلكها الشركات، بل تحول من مجرد أحد العناصر المستخدمة في العملية الإنتاجية إلى أحد أهم عناصر رأس المال المتحكم في الشركات، حتى إنه ليُطلَق عليه "رأس المال البشري". وبذلك، أصبح رأس المال البشري يمثل المحرك الرئيسي لأي شركة، وكلما تمت إدارته وتنميته وتطويره ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب، كانت عناصره أكثر حماساً ومهارة وإتقاناً للعمل بل وأصبح أكثر إبداعاً، نما ينعكس بالإيجاب على أداء وكفاءة الشركة في تحقيق أهدافها وتميزها.
مهارات إدارة المواهب | Talent Management SkillsAlfaisal University | KLD
About this Course
خبرة عن أساسيات الإدارة
What you will learn
تبيان المقصود بمصطلح إدارة المواهب
تبيان أهمية إدارة المواهب والمبادئ الرئيسية التي تعتمد عليها
فهم الإطار التنظيمي لإدارة واكتشاف المواهب
شرح أفضل الممارسات المتعلقة بمهارات إدارة المواهب
خبرة عن أساسيات الإدارة
Offered by
Alfaisal University | KLD
أُنْشِئَتْ جامعة الفيصل في العام 2002م بمبادرةٍ من مؤسسة الملك فيصل الخيرية الرائدة بمبادراتها التي تتجاوز مفهوم العمل الخيري التقليدي، كأول جامعةٍ أهلية غير ربحية بالمملكة العربية السعودية تلتزم بالمعايير العالمية للجودة وتتميز بإهتمامها بالطالب والبحث العلمي. ويدفع الفيصل لتحقيق التميز والنجاح مجلس أمنائها الذي يمثله مؤسسون محليون وعالميون ملتزمون تماماً برسالة الجامعة. بدأت جامعة الفيصل مسيرتها بخمسة كليات هي الأعمال والهندسة والطب والصيدلة والعلوم، تقدم برامج تعليمية عالمية المستوى والجودة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا لصفوةٍ من الطلاب المتفوقين من الجنسين، كما تعطي الجامعة الفرصة للسعوديين وغير السعوديين للإلتحاق بها. وتضع جامعة الفيصل طلابها على أعتاب النجاح من خلال البرامج التي تقدمها والتي تهتم بتزويد الدارسين بقواعد وأسس متينة من المهارات والمعرفة ترتكز على مناهج دراسية اختيرت بعناية فائقة لتلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع وسوق العمل. لذا فنحن مطمئنون تماماً لنجاح خريجينا الذين ينتظرهم مستقبل مهني حافل بالإنجاز والنجاح حيث تركز مناهجنا التعليمية ومنذ أول يومٍ للطالب بالجامعة على ربط كل خطوة تعليمية بالممارسة العملية.
Syllabus - What you will learn from this course
مهارات إدارة المواهب (Talent Management Skills)
ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: شرح أفضل الممارسات المتعلقة بمهارات إدارة المواهب، فهم الإطار التنظيمي لإدارة واكتشاف المواهب، تبيان أهمية إدارة المواهب والمبادئ الرئيسية التي تعتمد عليها، تبيان المقصود بمصطلح إدارة المواهب.
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