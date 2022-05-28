تعتبر الأرقام بمثابة حقائق ذات تأثير جوهري على المتلقي، وكلما زادت دقتها، زادت قدرته على اتخاذ قرارات فعّالة، لكن الأرقام في حد ذاتها مجرد بيان أو إحصاء، فهي تحتاج إلى طريقة مناسبة لسردها وعرضها كي تحقق أقصى فائدة ممكنة، ومن هنا أصبح العامل الفارق في نجاح أو فشل مؤسسات الأعمال، ليس امتلاك البيانات الدقيقة فحسب، بل امتد الأمر ليشمل تحديد واختيار الطريقة المناسبة لعرضها ونشرها بالصورة التي تناسب طبيعتها من ناحية ومستوى إدراك المتلقي لها من ناحية أخرى.
فن رواية قصة البيانات | The Art of Data StorytellingAlfaisal University | KLD
About this Course
خبرة في معالجة البيانات وروايتها
Skills you will gain
- معالجة البيانات لعرضها
- رواية قصص البيانات
خبرة في معالجة البيانات وروايتها
Offered by
Alfaisal University | KLD
أُنْشِئَتْ جامعة الفيصل في العام 2002م بمبادرةٍ من مؤسسة الملك فيصل الخيرية الرائدة بمبادراتها التي تتجاوز مفهوم العمل الخيري التقليدي، كأول جامعةٍ أهلية غير ربحية بالمملكة العربية السعودية تلتزم بالمعايير العالمية للجودة وتتميز بإهتمامها بالطالب والبحث العلمي. ويدفع الفيصل لتحقيق التميز والنجاح مجلس أمنائها الذي يمثله مؤسسون محليون وعالميون ملتزمون تماماً برسالة الجامعة. بدأت جامعة الفيصل مسيرتها بخمسة كليات هي الأعمال والهندسة والطب والصيدلة والعلوم، تقدم برامج تعليمية عالمية المستوى والجودة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا لصفوةٍ من الطلاب المتفوقين من الجنسين، كما تعطي الجامعة الفرصة للسعوديين وغير السعوديين للإلتحاق بها. وتضع جامعة الفيصل طلابها على أعتاب النجاح من خلال البرامج التي تقدمها والتي تهتم بتزويد الدارسين بقواعد وأسس متينة من المهارات والمعرفة ترتكز على مناهج دراسية اختيرت بعناية فائقة لتلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع وسوق العمل. لذا فنحن مطمئنون تماماً لنجاح خريجينا الذين ينتظرهم مستقبل مهني حافل بالإنجاز والنجاح حيث تركز مناهجنا التعليمية ومنذ أول يومٍ للطالب بالجامعة على ربط كل خطوة تعليمية بالممارسة العملية.
Syllabus - What you will learn from this course
فن رواية قصة البيانات
ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: فهم عوامل النجاح الأساسية اللازمة لجعل رواية قصة البيانات أكثر فاعلية، فهم الأنواع المختلفة من الرسوم البيانية المناسبة للهدف من عرض البيانات، فهم الاعتبارات الأساسية اللازمة لتمثيل البيانات باستخدام الرسوم البيانية، التعرف على المكونات الأساسية التي يعتمد عليها هذا أسلوب رواية قصة البيانات، شرح مفهوم سرد البيانات بالأسلوب القصصي ومدى أهميته.
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