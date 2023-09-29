Yale University
Становлення сучасної України
Yale University

Становлення сучасної України

Taught in Ukrainian

Course

Gain insight into a topic and learn the fundamentals

Timothy Snyder

Instructor: Timothy Snyder

Beginner level
No prior experience required
23 hours to complete
3 weeks at 7 hours a week
Flexible schedule
Learn at your own pace

Details to know

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There is 1 module in this course

Часто найважливіший історичний досвід складно помітити. Україна має тенденцію бути прикладом основних тенденцій європейської і світової історії, але іноді в настільки глибоких або радикальних формах, що вони проходять повз увагу й не отримують класифікації. Україна – приклад ранніх етапів створення європейської держави й ранніх етапів антиколоніального повстання. Отже, ми почнемо з коротких розглядів стародавньої історії та географії і охопимо середньовіччя й період ранньої новітньої історії, але зосередимося на дев’ятнадцятому та двадцятому століттях і завершимо нинішньою війною. Ми розглянемо становлення Київської держави, а також ранніх етапів сучасних Литви та Польщі в Добу великих географічних відкриттів. Україна також є яскравим прикладом протистояння між сучасною національною політикою та екстремальними колоніальними альтернативами – від крайніх правих і крайніх лівих. Тому теми сучасності включають такі: Російська й Австрійська імперії; єврейське та польське міське суспільство; романтизм і сучасний націоналізм; більшовицька революція і її українські аналоги; радянська модернізація і терор; нацистська окупація, Голокост, етнічні чистки. Нарешті, новітня українська історія виразно ставить питання функціональності й довговічності постімперіалістичної держави. Останні кілька тем включають такі: пізній період Радянського Союзу; проблеми пострадянської влади, Помаранчева революція і Майдан, війна 2014 року; і нинішня війна.

What's included

23 videos26 readings

Instructor

Timothy Snyder
Yale University
3 Courses1,425 learners

Offered by

Yale University

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